Огонь уже охватил более 115 гектаров лесов. Борьба со стихией продолжается.

Интересно На Буковине поджигателей травы ищут с помощью дрона

Привлекли более 300 пожарных

Пожар возник в районе городка Хиршванг-ан-дер-Ракс. Ветреная погода способствует распространению огня. Местные власти называют этот пожар "горящим адом".

К борьбе с огнем привлекли более 300 пожарных и 8 вертолетов, 2 из которых направили Вооруженные силы страны. Укрощать стихию приходится с воздуха, поскольку местность почти непроходима. Это затрудняет локализацию пожара.

По прогнозам синоптиков, в ближайшее время ветер изменит свое направление, что еще больше осложнит ситуацию.

Последние масштабные пожары в Украине и мире