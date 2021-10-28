Огонь уже охватил более 115 гектаров лесов. Борьба со стихией продолжается.
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Привлекли более 300 пожарных
Пожар возник в районе городка Хиршванг-ан-дер-Ракс. Ветреная погода способствует распространению огня. Местные власти называют этот пожар "горящим адом".
К борьбе с огнем привлекли более 300 пожарных и 8 вертолетов, 2 из которых направили Вооруженные силы страны. Укрощать стихию приходится с воздуха, поскольку местность почти непроходима. Это затрудняет локализацию пожара.
По прогнозам синоптиков, в ближайшее время ветер изменит свое направление, что еще больше осложнит ситуацию.
Последние масштабные пожары в Украине и мире
- На Ровненщине в ночь на 22 октября пожарные всю ночь боролись с огнем. Вероятной причиной пожара считают поджог, поскольку очаги возгорания были в разных местах.
- В США спасатели вырубят более 10 тысяч деревьев в Калифорнии, которые повредили или ослабили пожары, бушевавшие летом.