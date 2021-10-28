Вогонь уже охопив понад 115 гектарів лісів. Боротьба зі стихією триває.
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Залучили понад 300 пожежників
Пожежа виникла у районі містечка Хіршванг-ан-дер-Ракс. Вітряна погода сприяє поширенню вогню. Місцева влада називає цю пожежу "палаючим пеклом".
До боротьби з вогнем залучили понад 300 пожежників та 8 гелікоптерів, 2 з яких скерували Збройні сили країни. Приборкувати стихію доводиться з повітря, оскільки місцевісь майже непрохідна. Це ускладнює локалізацію пожежі.
За прогнозами синоптиків, найближчим часом вітер змінить свій напрямок, що ще більше ускладнить ситуацію.
Останні масштабні пожежі в Україні та світі
- На Рівненщині у ніч на 22 жовтня пожежники всю ніч боролися з вогнем. Ймовірною причиною пожежі вважають підпал, оскільки осередки загоряння були в різних місцях.
- У США рятувальники вирубають понад 10 тисяч дерев у Каліфорнії, які пошкодили чи ослабили пожежі, які вирували влітку.