Федеральное правительство и власти Германии хотят продлить жесткий карантин до 31 января. Обсудить новые карантинные мероприятия планируют в ближайшее время.

Впрочем, окончательное решение примут во вторник, 5 января. О вероятном продолжении локдауну сообщает Bild по информации из собственных источников.

Ранее В Германии продлят жестокий карантин: причина

По разным данным журналистов, в немецком правительстве, поддерживают продление карантина до конца января только 14 из 16 федеральных земель.

Коронавирус в Германии

Число подтвержденных случаев коронавируса в Германии превысило 1,7 миллиона.

За минувшие сутки зарегистрировали почти 10 тысяч новых случаев заражения.

К сожалению, от осложнений болезни умерли более 34,5 тысячи человек.

Как и в других странах Европейского Союза, Германия начала вакцинацию населения от коронавируса. Впрочем, вакцинировали только около 230 тысяч человек, тогда как население страны составляет 83 миллиона.

Жестокий карантин в Германии: главное

► С 16 декабря в Германии ввели жесткий карантин.

► Он предусматривает, что большинство предприятий бытового обслуживания, музеев, кафе, ресторанов должны прекратить работу.

► В стране также закрыты школы и детские сады, большинство магазинов, рестораны, бары и рождественские ярмарки.

► Остались открытыми аптеки и банки, АЗС.