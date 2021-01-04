Федеральний уряд та влада Німеччині хочуть продовжити жорсткий карантин до 31 січня. Обговорити нові карантинні заходи планують найближчим часом.

Втім, остаточне рішення приймуть у вівторок, 5 січня. Про ймовірне продовження локдауну повідомляє Bild за інформацією з власних джерел.

Раніше У Німеччині продовжать жорстокий карантин: яка причина

За різними даними журналістів, в німецькому уряді, підтримують продовження карантину до кінця січня лише 14 з 16 федеральних земель.

Коронавірус в Німеччині

Кількість підтверджених випадків коронавірусу в Німеччині перевищило 1,7 мільйона.

За минулу добу зареєстрували майже 10 тисяч нових випадків зараження.

На жаль, від ускладнень недуги померли понад 34,5 тисячі людей.

Як і в інших країнах Європейського Союзу, Німеччина почала вакцинацію населення від коронавірусу. Втім, щепили лише більш як 230 тисяч осіб, тоді як населення країни складає 83 мільйони.

Жорстокий карантин у Німеччині: головне

► З 16 грудня в Німеччині ввели жорсткий карантин.

► Він передбачає, що більшість підприємств побутового обслуговування, музеїв, кафе, ресторанів повинні припинити роботу.

► В країні також закриті школи і дитячі садки, більшість магазинів, ресторани, бари і різдвяні ярмарки.

► Натомість залишилися відкритими аптеки та банки, АЗС.