Локдаун в Германии продлили до 14 февраля 2021 года, но в офисы нельзя возвращаться до середины марта. Какие карантинные ограничения добавили в список запретов – читайте дальше

Как заявила канцлер Германии Ангела Меркель, благодаря усилению карантина значительно снизилось количество новых случаев заражения, а также уменьшилась загруженность больниц. Об этом сообщает издание Die Zeit.

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Меркель отметила, что мутировавший вирус быстрее распространяется среди детей и подростков. Детские сады и школы заработают в Германии с 14 февраля 2021 года. К этому времени родители взять принять оплачиваемые выходные, чтобы ухаживать за своими детьми, а школьники будут учиться дистанционно.

При передвижении в общественном транспорте и в магазинах немцам необходимо носить маску или респиратор FFP2.

Справка. Респираторы FFP2 покрывают нос, рот и подбородок, а также могут иметь клапаны вдоха и/или выдоха. Изготовлены и промаркированы по европейским стандартам качества.

Также правительство Германии предлагает ввести новые карантинные нормы для работников домов престарелых. Теперь они обязаны контактировать с жителями таких заведений только в респираторах FFP2.

Какие ограничения остались:

не будут работать салоны красоты и все магазины, кроме продуктовых;

закрытыми остаются кинотеатры, театры, музеи и т.д.;

религиозные мероприятия в церквях, синагогах и мечетях могут происходить при соблюдении санитарных правил, однако общее пение не позволяют;

на частных встречах разрешено контактировать только с одним человеком, который живет отдельно.

Что известно о COVID-19 в Германии

в целом подтвердили более 2 миллионов случаев коронавируса;

более 40 тысяч немцев умерли через COVID-19;

новую мутацию коронавирусной инфекции уже зафиксировали у трех человек на юге Германии;

в клинике города Гармиш-Партенкирхен (Бавария) COVID-19 выявили одновременно у 73 человек. Заболели как сотрудники, так пациенты клиники.



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