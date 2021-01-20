Немцев призвали работать из дома до середины марта: перечень новых карантинных ограничений
Локдаун в Германии продлили до 14 февраля 2021 года, но в офисы нельзя возвращаться до середины марта. Какие карантинные ограничения добавили в список запретов – читайте дальше
Как заявила канцлер Германии Ангела Меркель, благодаря усилению карантина значительно снизилось количество новых случаев заражения, а также уменьшилась загруженность больниц. Об этом сообщает издание Die Zeit.
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Меркель отметила, что мутировавший вирус быстрее распространяется среди детей и подростков. Детские сады и школы заработают в Германии с 14 февраля 2021 года. К этому времени родители взять принять оплачиваемые выходные, чтобы ухаживать за своими детьми, а школьники будут учиться дистанционно.
При передвижении в общественном транспорте и в магазинах немцам необходимо носить маску или респиратор FFP2.
Также правительство Германии предлагает ввести новые карантинные нормы для работников домов престарелых. Теперь они обязаны контактировать с жителями таких заведений только в респираторах FFP2.
Какие ограничения остались:
- не будут работать салоны красоты и все магазины, кроме продуктовых;
- закрытыми остаются кинотеатры, театры, музеи и т.д.;
- религиозные мероприятия в церквях, синагогах и мечетях могут происходить при соблюдении санитарных правил, однако общее пение не позволяют;
- на частных встречах разрешено контактировать только с одним человеком, который живет отдельно.
Что известно о COVID-19 в Германии
- в целом подтвердили более 2 миллионов случаев коронавируса;
- более 40 тысяч немцев умерли через COVID-19;
- новую мутацию коронавирусной инфекции уже зафиксировали у трех человек на юге Германии;
- в клинике города Гармиш-Партенкирхен (Бавария) COVID-19 выявили одновременно у 73 человек. Заболели как сотрудники, так пациенты клиники.
Суммы штрафов за нарушение карантина / Инфографика 24 канала
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