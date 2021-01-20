Німців закликали працювати з дому аж до середини березня: перелік нових карантинних обмежень
Локдаун у Німеччині продовжили до 14 лютого 2021 року, але в офіси не можна повертатись до середини березня. Які карантинні обмеження додали до списку заборон – читайте далі
Як заявила канцлерка Німеччини Ангела Меркель, завдяки посиленню карантинних обмежень значно знизилась кількість нових випадків зараження, а також зменшилась завантаженість лікарень. Про це повідомляє видання Die Zeit.
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Меркель зазначила, що мутований вірус швидше поширюється серед дітей та підлітків. Дитячі садочки та школи запрацюють у Німеччині з 14 лютого 2021 року. До цього часу батьки зможуть взяти оплачувані вихідні, щоб доглядати за своїми дітьми, а школярі навчатимуться дистанційно.
При пересуванні у громадському транспорті та у магазинах німцям необхідно носити маску або ж респіратор FFP2.
Також уряд Німеччини пропонує ввести нові карантинні норми для працівників будинків для людей похилого віку. Тепер вони зобов'язані контактувати із мешканцями таких закладів лише у респіраторах FFP2.
Які обмеження залишились:
- не працюватимуть салони краси та усі магазини, окрім продуктових;
- закритими залишаються кінотеатри, театри, музеї тощо;
- релігійні заходи в церквах, синагогах та мечетях можуть відбуватися за умов дотримання санітарних правил, проте спільний спів не дозволяють;
- на приватних зустрічах дозволено контактувати лише з однією людиною, що мешкає окремо.
Що відомо про COVID-19 у Німеччині
- загалом підтвердили понад 2 мільйони випадків коронавірусу;
- понад 40 тисяч німців померли через COVID-19;
- нову мутацію коронавірусної інфекції вже зафіксували у трьох людей на півдні Німеччини;
- у клініці міста Гарміш-Партенкірхен (Баварія) COVID-19 виявили одночасно у 73 людей. Захворіли як співробітники, так пацієнти клініки.
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