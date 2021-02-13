Локдаун не такой разрушительный для экономики: свежее исследование
Эксперты опровергли распространенное мнение о том, что именно локдаун наносит наибольший вред экономике в период пандемии COVID-19. Исследователи привели поразительные факты, которые подтверждают обратное.
Источник:DW
Кроме того, по оценкам экономистов, отмена локдауна не гарантирует быстрое восстановление экономики.
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Роль локдауна в период пандемии
Эксперты заявили, что жесткие карантинные ограничения, несмотря на распространенное мнение, играют незначительную роль для негативных последствий пандемии на экономику разных стран. К примеру, США и страны Скандинавии имели разную стратегию борьбы с недугом, однако экономические потери стран почти идентичные.
Когда свирепствует опасный вирус, большинство людей не идет в кино, рестораны или на концерты, независимо от того, могут они это сделать или нет,
– отметил глава Мюнхенского института экономических исследований Ifo Клеменс Фюст.
Опыт Швеции и Дании
В исследовании говорится, что Швеция, известная в Европе, как пример относительно либерального подхода к преодолению коронавируса на начальном этапе борьбы с ним, потеряла во втором квартале 2020 года почти 8% ВВП страны.
В то же время ВВП соседней Дании, которая прибегла к жестким ограничительным мерам, сократился немного меньше шведского – на 7,1%.
Без локдауна экономическое падение приходит чуть позже и является не таким глубоким. Но за это приходится расплачиваться высоким количеством инфицированных и, соответственно, большим вредом для здоровья людей и экономики, которую при этом не учитывают,
– объяснил Фюст.
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Ученые отметили, что решающим фактором для темпов экономического восстановления будет скорость кампании по вакцинации населения. Именно действенная программа по прививанию ускорит восстановление экономики.
Как коронавирус повлиял на мировую экономику
- Пандемия коронавируса повлила на всех, начиная от промышленных гигантов и заканчивая мелкими предприятиями. К примеру, в мае 2020 года количество международных туристов сократилось на 98% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
- Чтобы смягчить финансовые последствия пандемии COVID-19, авиакомпании увольняли своих работников и уменьшали зарплаты. А многие компании вместо возврата денег за отмененные билеты предлагали пассажирам ваучеры.
- Фондовые рынки мира тоже сильно "лихорадило". Основные биржевые показатели то резко опускались на фоне экономического спада из-за коронавируса и обвала цен на нефть, то, наоборот, – поднимаются после введения государствами антикризисных мер для борьбы с последствиями COVID-19.
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