Эксперты опровергли распространенное мнение о том, что именно локдаун наносит наибольший вред экономике в период пандемии COVID-19. Исследователи привели поразительные факты, которые подтверждают обратное.

Кроме того, по оценкам экономистов, отмена локдауна не гарантирует быстрое восстановление экономики.

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Роль локдауна в период пандемии

Эксперты заявили, что жесткие карантинные ограничения, несмотря на распространенное мнение, играют незначительную роль для негативных последствий пандемии на экономику разных стран. К примеру, США и страны Скандинавии имели разную стратегию борьбы с недугом, однако экономические потери стран почти идентичные.

Когда свирепствует опасный вирус, большинство людей не идет в кино, рестораны или на концерты, независимо от того, могут они это сделать или нет,

– отметил глава Мюнхенского института экономических исследований Ifo Клеменс Фюст.

Опыт Швеции и Дании

В исследовании говорится, что Швеция, известная в Европе, как пример относительно либерального подхода к преодолению коронавируса на начальном этапе борьбы с ним, потеряла во втором квартале 2020 года почти 8% ВВП страны.

В то же время ВВП соседней Дании, которая прибегла к жестким ограничительным мерам, сократился немного меньше шведского – на 7,1%.

Без локдауна экономическое падение приходит чуть позже и является не таким глубоким. Но за это приходится расплачиваться высоким количеством инфицированных и, соответственно, большим вредом для здоровья людей и экономики, которую при этом не учитывают,

– объяснил Фюст.

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Ученые отметили, что решающим фактором для темпов экономического восстановления будет скорость кампании по вакцинации населения. Именно действенная программа по прививанию ускорит восстановление экономики.

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