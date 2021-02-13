Локдаун не такий нищівний для економіки: свіже дослідження
Експерти спростували поширену думку про те, що саме локдаун завдає найбільшу шкоду економіці у період пандемії COVID-19. Дослідники навели вражаючі факти, які підтверджують протилежне.
Джерело:DW
Крім того, за оцінками економістів, скасування локдауну не гарантує швидкого відновлення економіки.
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Роль локдауну у період пандемії
Експерти заявили, що жорсткі карантинні обмеження, попри поширену думку, відіграють незначну роль для негативних наслідків пандемії на економіку різних країн. До прикладу, США та країни Скандинавії мали різну стратегію боротьби з недугою, однак економічні втрати країн є майже ідентичними.
Коли лютує небезпечний вірус, більшість людей не йде в кіно, ресторани чи на концерти, незалежно від того, можуть вони це зробити чи ні,
– зазначив чоільник Мюнхенського інституту економічних досліджень Ifo Клеменс Фюст.
Досвід Швеції та Данії
У дослідженні мовиться, що Швеція, відома у Європі як приклад відносно ліберального підходу до подолання коронавірусу на початковому етапі боротьби з ним, втратила у другому кварталі 2020 року майже 8% ВВП країни.
Водночас ВВП сусідньої Данії, яка вдалася до жорстких обмежувальних заходів, скоротився навіть трохи менше за шведський – на 7,1%.
Без локдауну економічне падіння приходить трохи пізніше і є не таким глибоким. Але за це доводиться розплачуватися вищою кількістю інфікованих та, відповідно, більшою шкодою для здоров'я людей і економіки, яку при цьому не враховують,
– пояснив Фюст.
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Науковці зазначили, що вирішальним фактором для темпів економічного відновлення буде швидкість кампанії з вакцинації населення. Саме дієва програма зі щеплення прискорить відновлення економіки.
Як коронавірус вплинув на світову економіку
- Пандемія коронавірусу вплинула на всіх, починаючи від промислових гігантів та завершуючи дрібними підприємствами. До прикладу, у травні 2020 року кількість міжнародних туристів скоротилася на 98% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.
- Аби пом'якшити фінансовий вплив пандемії COVID-19 авіакомпанії звільняли своїх працівників та зменшували зарплати. А багато компаній замість повернення грошей за скасовані квитки, пропонували пасажирам ваучери.
- Фондові ринки світу також добряче "лихоманило". Основні біржові показники то різко опускалися на тлі економічного спаду через коронавірус та обвал цін на нафту, то, навпаки, – підіймаються після введення державами антикризових заходів для боротьби з наслідками COVID-19.
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