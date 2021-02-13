Експерти спростували поширену думку про те, що саме локдаун завдає найбільшу шкоду економіці у період пандемії COVID-19. Дослідники навели вражаючі факти, які підтверджують протилежне.

Крім того, за оцінками економістів, скасування локдауну не гарантує швидкого відновлення економіки.

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Роль локдауну у період пандемії

Експерти заявили, що жорсткі карантинні обмеження, попри поширену думку, відіграють незначну роль для негативних наслідків пандемії на економіку різних країн. До прикладу, США та країни Скандинавії мали різну стратегію боротьби з недугою, однак економічні втрати країн є майже ідентичними.

Коли лютує небезпечний вірус, більшість людей не йде в кіно, ресторани чи на концерти, незалежно від того, можуть вони це зробити чи ні,

– зазначив чоільник Мюнхенського інституту економічних досліджень Ifo Клеменс Фюст.

Досвід Швеції та Данії

У дослідженні мовиться, що Швеція, відома у Європі як приклад відносно ліберального підходу до подолання коронавірусу на початковому етапі боротьби з ним, втратила у другому кварталі 2020 року майже 8% ВВП країни.

Водночас ВВП сусідньої Данії, яка вдалася до жорстких обмежувальних заходів, скоротився навіть трохи менше за шведський – на 7,1%.

Без локдауну економічне падіння приходить трохи пізніше і є не таким глибоким. Але за це доводиться розплачуватися вищою кількістю інфікованих та, відповідно, більшою шкодою для здоров'я людей і економіки, яку при цьому не враховують,

– пояснив Фюст.

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Науковці зазначили, що вирішальним фактором для темпів економічного відновлення буде швидкість кампанії з вакцинації населення. Саме дієва програма зі щеплення прискорить відновлення економіки.

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