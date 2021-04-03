В Сумах с 3 апреля действуют дополнительные ограничения: что закроют на локдаун
В Сумах обновили список карантинных ограничений. Регион находился в красной зоне, однако ограничения ужесточили еще. С 3 апреля местные власти запретили посещать места отдыха, перевели образование школьников в онлайн и рекомендовали всем предприятиям по возможности перейти на дистанционную работу.
Источник:Сумской городской совет
Внеочередное заседание исполкома Сумского горсовета состоялось 2 апреля. На нем приняли ряд ограничений, чтобы стабилизировать эпидемиологическую ситуацию в регионе. Предварительно, они продлятся с 3 по 11 апреля.
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Какие дополнительные ограничения в Сумах
- Запрещено посещать парки, спортивные площадки, прибрежные полосы без соблюдения дистанции.
- Также запрещено устраивать скопления в местах отдыха – одна компания должна состоять не более чем из 3 человек.
- Супермаркетам разрешено работать при условии функционирования всех кассовых аппаратов в торговых залах.
- Общегородской месячник по благоустройству территорий Сумской ОТО должен проходить с соблюдением установленных противоэпидемических требований.
- В масках или респираторах надо находиться везде, не только в магазинах.
Кто переходит в онлайн
- Весь образовательный процесс происходит в форме дистанционного обучения.
- Однако детские сады в Сумах пока продолжают работать.
- Также разрешено посещать учреждения внешкольного образования спортивного профиля, воспитанники которых являются участниками спортивных мероприятий, внесенных в Единый календарный план спортивно-массовых мероприятий Украины.
- Все государственные учреждения будут принимать граждан онлайн.
- Всем руководителям предприятий, учреждений и организаций рекомендовано перейти на дистанционную форму работы (если это возможно).
За соблюдением обновленного локдауна в Сумах будут следить правоохранительные органы.
О дополнительных карантинных ограничениях будут оповещать спецтехникой с громкоговорителями.
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