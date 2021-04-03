В Сумах обновили список карантинных ограничений. Регион находился в красной зоне, однако ограничения ужесточили еще. С 3 апреля местные власти запретили посещать места отдыха, перевели образование школьников в онлайн и рекомендовали всем предприятиям по возможности перейти на дистанционную работу.

Внеочередное заседание исполкома Сумского горсовета состоялось 2 апреля. На нем приняли ряд ограничений, чтобы стабилизировать эпидемиологическую ситуацию в регионе. Предварительно, они продлятся с 3 по 11 апреля.

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Какие дополнительные ограничения в Сумах

Запрещено посещать парки, спортивные площадки, прибрежные полосы без соблюдения дистанции.

Также запрещено устраивать скопления в местах отдыха – одна компания должна состоять не более чем из 3 человек.

Супермаркетам разрешено работать при условии функционирования всех кассовых аппаратов в торговых залах.

Общегородской месячник по благоустройству территорий Сумской ОТО должен проходить с соблюдением установленных противоэпидемических требований.

В масках или респираторах надо находиться везде, не только в магазинах.

Важно! Маска (медицинская или самодельная) должна закрывать рот и нос полностью.

Кто переходит в онлайн

Весь образовательный процесс происходит в форме дистанционного обучения.

Однако детские сады в Сумах пока продолжают работать.

Также разрешено посещать учреждения внешкольного образования спортивного профиля, воспитанники которых являются участниками спортивных мероприятий, внесенных в Единый календарный план спортивно-массовых мероприятий Украины.

Все государственные учреждения будут принимать граждан онлайн.

Всем руководителям предприятий, учреждений и организаций рекомендовано перейти на дистанционную форму работы (если это возможно).

За соблюдением обновленного локдауна в Сумах будут следить правоохранительные органы.

О дополнительных карантинных ограничениях будут оповещать спецтехникой с громкоговорителями.

К слову, регион находится в красной зоне с 25 марта. Однако несмотря на карантинные ограничения, количество больных продолжает расти. За минувшие сутки, 2 апреля, в Сумах зарегистрировали 825 новых случаев инфицирования коронавирусом.