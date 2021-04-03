У Сумах з 3 квітня діють додаткові обмеження: що закриють на локдаун
В Сумах оновили перелік карантинних обмежень. Регіон перебував у червоній зоні, проте обмеження посилили ще. Від 3 квітня місцева влада заборонила відвідувати місця відпочинку, перевела освіту школярів в онлайн та рекомендувала усім підприємствам за можливості перейти на дистанційну роботу.
Джерело:Сумська міська рада
Позачергове засідання виконкому Сумської міськради відбувся 2 квітня. На ньому ухвалили низку обмежень, щоб стабілізувати епідеміологічну ситуацію в регіоні. Попередньо, вони триватимуть з 3 до 11 квітня.
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Які додаткові обмеження в Сумах
- Заборонено відвідувати парк, спортивні майданчики, прибережні смуги без дотримання дистанції.
- Також заборонено влаштовувати скупчення в місцях відпочинку – одна компанія має складатися не більше як з 3 осіб.
- Супермаркетам дозволено працювати за умови функціонування всіх касових апаратів у торговельних залах.
- Загальноміський місячник з благоустрою територій Сумської ОТГ має відбуватись із дотриманням встановлених протиепідемічних вимог.
- В масках чи респіраторах треба знаходитися крізь, не тільки в магазинах.
Хто переходить в онлайн
- Весь освітній процес відбувається у формі дистанційного навчання.
- Проте дитячі садочки в Сумах наразі продовжують працювати.
- Також дозволено відвідувати заклади позашкільної освіти спортивного профілю, вихованці яких є учасниками спортивних заходів, внесених до Єдиного календарного плану спортивно-масових заходів України.
- Усі державні установи прийматимуть громадян онлайн.
- Усім керівникам підприємств, установ та організацій рекомендовано перейти на дистанційну форму роботи (якщо це можливо).
За дотриманням оновленого локдауну в Сумах слідкуватимуть правоохоронні органи.
Про додаткові карантинні обмеження сповіщатимуть спецтехнікою з гучномовцями.
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