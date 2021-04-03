В Сумах оновили перелік карантинних обмежень. Регіон перебував у червоній зоні, проте обмеження посилили ще. Від 3 квітня місцева влада заборонила відвідувати місця відпочинку, перевела освіту школярів в онлайн та рекомендувала усім підприємствам за можливості перейти на дистанційну роботу.

Позачергове засідання виконкому Сумської міськради відбувся 2 квітня. На ньому ухвалили низку обмежень, щоб стабілізувати епідеміологічну ситуацію в регіоні. Попередньо, вони триватимуть з 3 до 11 квітня.

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Які додаткові обмеження в Сумах

Заборонено відвідувати парк, спортивні майданчики, прибережні смуги без дотримання дистанції.

Також заборонено влаштовувати скупчення в місцях відпочинку – одна компанія має складатися не більше як з 3 осіб.

Супермаркетам дозволено працювати за умови функціонування всіх касових апаратів у торговельних залах.

Загальноміський місячник з благоустрою територій Сумської ОТГ має відбуватись із дотриманням встановлених протиепідемічних вимог.

В масках чи респіраторах треба знаходитися крізь, не тільки в магазинах.

Важливо! Маска (медична або саморобна) має закривати рот та ніс повністю.

Хто переходить в онлайн

Весь освітній процес відбувається у формі дистанційного навчання.

Проте дитячі садочки в Сумах наразі продовжують працювати.

Також дозволено відвідувати заклади позашкільної освіти спортивного профілю, вихованці яких є учасниками спортивних заходів, внесених до Єдиного календарного плану спортивно-масових заходів України.

Усі державні установи прийматимуть громадян онлайн.

Усім керівникам підприємств, установ та організацій рекомендовано перейти на дистанційну форму роботи (якщо це можливо).

За дотриманням оновленого локдауну в Сумах слідкуватимуть правоохоронні органи.

Про додаткові карантинні обмеження сповіщатимуть спецтехнікою з гучномовцями.

До слова, регіон перебуває у червоній зоні з 25 березня. Проте незважаючи, на карантинні обмеження, кількість хворих продовжує зростати. За минулу добу, 2 квітня, у Сумах зареєстрували 825 нових випадки інфікування коронавірусом.