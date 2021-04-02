В Винницкой области с 3 апреля будет действовать усиленный карантин. Там запретят работу развлекательных заведений и некоторых церквей. Также в области нельзя будет проводить массовые мероприятия. Все школьники региона перейдут на дистанционное обучение.

Ослабить новые карантинные ограничения могут 12 апреля. Соответствующее решение приняла областная комиссия чрезвычайных ситуаций на заседании 2 числа. К теме Локдаун в городах и обновленные цветные зоны: как в Украине действует адаптивный карантин Что будет запрещено в городе Проводить все массовые мероприятия (исключением являются официальные спортивные мероприятия без зрителей).

Прием посетителей всеми учреждениями сферы культуры (кинотеатры, концертные залы и другие).

Прием детей в учреждениях оздоровления и отдыха.

Работа церквей и других религиозных сооружений, в которых будет более 1 посетителя на 5 квадратных метров.

Проводить религиозные мероприятия на открытом воздухе, где не будет социальной дистанции 1,5 метра между присутствующими.

Обучение во всех образовательных учреждениях переводят на дистанционку (за исключением детских садов и учреждений специального образования) Как в регионе усилят контроль Также на заседании обратились в полицию области с просьбой пристальнее следить за выполнением эпидемиологических правил, которые ввели ранее. Больше всего это касается магазинов. За чем будут следить правоохранители: наличие отметок дистанции (1,5 метра) в местах, где собирается очередь к кассам и входам в магазин;

обеспечение работников магазинов средствами индивидуальной защиты. Также будут контролировать, правильно ли их используют. В частности, защитные маски должны закрывать нос и рот;

организован централизованный сбор масок и перчаток в отдельные контейнеры (урны). Обратите внимание! Сейчас Винница – в оранжевой зоне карантина, однако в городе ввели ограничения, присущие красной зоне. За сутки 1 апреля в области з аразились коронавирусом 815 человек. Всего с начала пандемии в Винницкой области инфицировались 58 766 человек, из них 25 565 – жители областного центра.

Зоны карантина / источник: Минздрав / инфографика 24 канала