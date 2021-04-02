Локдаун также вводят в Винницкой области: закроют школы и часть церквей
В Винницкой области с 3 апреля будет действовать усиленный карантин. Там запретят работу развлекательных заведений и некоторых церквей. Также в области нельзя будет проводить массовые мероприятия. Все школьники региона перейдут на дистанционное обучение.
Источник:Винницкая ОГА
Ослабить новые карантинные ограничения могут 12 апреля. Соответствующее решение приняла областная комиссия чрезвычайных ситуаций на заседании 2 числа.
К теме Локдаун в городах и обновленные цветные зоны: как в Украине действует адаптивный карантин
Что будет запрещено в городе
- Проводить все массовые мероприятия (исключением являются официальные спортивные мероприятия без зрителей).
- Прием посетителей всеми учреждениями сферы культуры (кинотеатры, концертные залы и другие).
- Прием детей в учреждениях оздоровления и отдыха.
- Работа церквей и других религиозных сооружений, в которых будет более 1 посетителя на 5 квадратных метров.
- Проводить религиозные мероприятия на открытом воздухе, где не будет социальной дистанции 1,5 метра между присутствующими.
- Обучение во всех образовательных учреждениях переводят на дистанционку (за исключением детских садов и учреждений специального образования)
Как в регионе усилят контроль
Также на заседании обратились в полицию области с просьбой пристальнее следить за выполнением эпидемиологических правил, которые ввели ранее. Больше всего это касается магазинов. За чем будут следить правоохранители:
- наличие отметок дистанции (1,5 метра) в местах, где собирается очередь к кассам и входам в магазин;
- обеспечение работников магазинов средствами индивидуальной защиты. Также будут контролировать, правильно ли их используют. В частности, защитные маски должны закрывать нос и рот;
- организован централизованный сбор масок и перчаток в отдельные контейнеры (урны).
Зоны карантина / источник: Минздрав / инфографика 24 канала
Поделиться новостью