У Вінницькій області з 3 квітня буде діяти посилений карантин. Там заборонять роботу розважальних закладів і деяких церков. Також у області не можна буде проводити масові заходи. Всі школярі регіону перейдуть на дистанційне навчання.

Послабити нові карантинні обмеження можуть 12 квітня. Відповідне рішення ухвалила обласна комісія надзвичайних ситуацій на засіданні 2 числа. До теми Локдаун у містах та оновлені кольорові зони: як в Україні діє адаптивний карантин Що буде заборонено в місті Проводити всі масові заходи (виключенням є офіційні спортивні заходи без глядачів).

Приймання відвідувачів усіма закладами сфери культури (кінотеатри, концертні зали та інші).

Приймання дітей у закладах оздоровлення та відпочинку.

Робота церков та інших релігійних споруд, у яких буде більш ніж 1 відвідувач на 5 квадратних метрів.

Проводити релігійні заходи на відкритому повітрі, де не буде соціальної дистанції 1,5 метра між присутніми.

Навчання у всіх освітніх закладах переводять на дистанційку (за винятком дитячих садочків і закладів спеціальної освіти) Як в регіоні посилять контроль Також на засіданні звернулися до поліції області з проханням пильніше слідкувати за виконанням епідеміологічних правил, які запровадили раніше. Найбільше це стосується магазинів. За чим будуть стежити правоохоронці: наявність позначок дистанції (1,5 метра) в місцях, де збирається черга до кас та входів у магазин;

забезпечення працівників магазинів засобами індивідуального захисту. Також контролюватимуть, чи правильно їх використовують. Зокрема, захисні маски мають закривати ніс і рот;

організований централізований збір масок і рукавичок в окремі контейнери (урни). Зверніть увагу! Наразі Вінниця – у помаранчевій зоні карантину, проте у місті ввели обмеження, властиві червоній зоні. За добу 1 квітня в області заразилися коронавірусом 815 людей. Загалом від початку пандемії на Вінниччині інфікувалися 58 766 осіб, із них 25 565 – жителі обласного центру.

Зони карантину / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу