В Запорожье вводят локдаун: какие ограничения будут действовать в городе
Запорожская комиссия по чрезвычайным ситуациям приняла срочное решение о введении жестких ограничений. С 3 апреля в городе будут действовать ограничения красной зоны.
Источник:"Перший Запорізький"
В Запорожье продолжает увеличиваться количество больных коронавирусом. Из-за этого комиссия ТЭБ и ЧС ограничила работу развлекательного сектора и мест с вероятным скоплением людей.
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Список новых ограничений в Запорожье
- Ограничат работу заведений питания (кроме служб доставки). Отныне им запрещено работать в будни с 20 до 6 утра, а также в выходные и праздничные дни;
- Запрещено проводить массовые мероприятия.
- Спортивные мероприятия могут проиходить без зрителей.
- Остановят работу кинотеатров и других учреждений культуры;
- Не будут работать хостелы, спортивные залы и фитнес-центры;
- Закроют все рынки и магазины, кроме продовольственных.
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