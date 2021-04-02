Запорожская комиссия по чрезвычайным ситуациям приняла срочное решение о введении жестких ограничений. С 3 апреля в городе будут действовать ограничения красной зоны.

В Запорожье продолжает увеличиваться количество больных коронавирусом. Из-за этого комиссия ТЭБ и ЧС ограничила работу развлекательного сектора и мест с вероятным скоплением людей. К теме Локдаун в городах и обновленные цветные зоны: как в Украине действует адаптивный карантин Список новых ограничений в Запорожье Ограничат работу заведений питания (кроме служб доставки). Отныне им запрещено работать в будни с 20 до 6 утра, а также в выходные и праздничные дни;

Запрещено проводить массовые мероприятия.

Спортивные мероприятия могут проиходить без зрителей.

Остановят работу кинотеатров и других учреждений культуры;

Не будут работать хостелы, спортивные залы и фитнес-центры;

Закроют все рынки и магазины, кроме продовольственных. Обратите внимание! За минувшие сутки, 1 апреля, в Запорожской области зарегистрировали 755 новых случаев инфицирования COVID-19. Выздоровели 146 человек, 17 – умерли. В больницы госпитализировали 762 человека.