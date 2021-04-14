Общий локдаун в Украине пока вводить не будут, ведь нужды в этом нет. По словам главы правительства Дениса Шмыгаля, адаптивный карантин дает эффект. Как результат – некоторые области вышли из красной зоны.

Об этом премьер-министр сообщил во время заседания правительства. Однако Шмыгаль подчеркнул, что в целом ситуация с коронавирусом в стране остается напряженной.

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Соблюдение противоэпидемиологических правил – до сих пор насущное. Дисциплина спасет жизнь – это факт,

– подчеркнул глава правительства.

По словам Шмыгаля, выравнивается ситуация по некоторым областям, регионы вышли из красных зон. Заметно также снижение уровня госпитализации и количества больных в реанимациях.

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