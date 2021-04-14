Загальний локдаун в Україні наразі вводити не будуть, адже потреби у цьому немає. За словами глави уряду Дениса Шмигаля, адаптивний карантин дає ефект. Як результат – деякі області вийшли з червоної зони.

Про це прем'єр-міністр повідомив під час засідання уряду. Проте Шмигаль наголосив, що загалом ситуація з коронавірусом в країні залишається напруженою.

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Дотримання протиепідеміологічних правил – досі нагальне. Дисципліна рятує життя – це факт,

– наголосив глава уряду.

За словами Шмигаля, вирівнюється ситуація по деяких областях, певні регіони вийшли з червоних зон. Помітне також зниження рівня госпіталізації та кількості хворих у реанімаціях. Проте у багатьох областях – ситуація напружена і захворбваність зростає.

Модель адаптивного карантину працює

Але той факт, що окремі області з червоної зони вийшли до жовтих зон обмежень, свідчить про те, що модель адаптивного карантину працює, як ми й наголошували, закривати всю країну на локдаун зараз немає ніякого сенсу,

– сказав Шмигаль.

В уряді обіцяють активно виконувати національний план з вакцинації. Прем'єр хапевняє, що щеплення проти COVID-19 – пріоритет.

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