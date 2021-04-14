Черкаська та Донецька області можуть скоро опинитися у червоній зоні карантину. У цих регіонах більше ніж три дні перевищені два показники значного поширення COVID-19.

Це ще не означає, що у двох областях вводять обмеження, які передбачає червона зона карантину. Однак, зовсім скоро це може статися за рішенням державної комісії з техногенної безпеки.

Напередодні Полтавська область перейшла у червону зону карантину

Області на межі червоної зони

У Донецькій області перевищена норма за коефіцієнтом виявлення випадків інфікування. За останні три доби цей показник становить 21%, 21,5% та 22%. Норма при тому 20%.

Окрім того, перевищений показник шпиталізацій – 73,9, 75,5 і 76,1 при нормі 60.

Ці ж показники перевищені і в Черкаській області – 22,9%, 25% і 23,2%, а також 92,3, 91,8 і відповідно 89,7.



Показники МОЗ за областями / Скриншот (для збільшення натисніть на картинку)

Важливо! Жорсткі обмеження продовжують діяти в 11 "червоних" регіонах: Київ, Житомирська, Запорізька, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Хмельницька, Харківська, Чернівецька та Чернігівська області.

Як встановлюють червоний рівень обмежень у певній області

Червоний рівень епідемічної небезпеки визначається рішенням Державної комісії з питань техногенної безпеки і надзвичайних ситуацій за ініціативи Міністра охорони здоров'я протягом 48 годин.

Червоний рівень встановлюється на рівні регіонів, якщо протягом трьох днів перевищено 2 або більше показників:

Завантаженість ліжок, забезпечених постачанням медичного кисню у визначених закладах охорони здоров’я – більше 65 відсотків. Кількість тестувань методом ПЛР та з визначення антигену SARS-CoV-2 протягом останніх 7 днів на 100 тисяч населення – менше 300. Кількість госпіталізацій протягом останніх 7 днів на 100 тисяч населення – більше 60; Коефіцієнт виявлення випадків інфікування COVID-19 (методом ПЛР та з визначення антигену SARS-CoV-2) – більше 20 відсотків. Зростання госпіталізацій протягом останніх 7 днів у порівнянні з попереднім аналогічним періодом – більше 50 відсотків.

Зверніть увагу! Рішення щодо скасування червоного рівня приймається у разі нормалізації усіх показників в області протягом не менш ніж 5 днів підряд. Нещодавно з червоної зони вийшли Закарпатська і Івано-Франківська області.



Які обмеження діють у кожній із зон карантину / Інфографіка 24 каналу