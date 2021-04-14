Еще две области оказались на грани красной зоны
Черкасская и Донецкая области могут скоро оказаться в красной зоне карантина. В этих регионах более трех дней превышены два показателя значительного распространения COVID-19.
Источник:Минздрав
Это еще не значит, что в двух областях вводят ограничения, которые предусматривает красная зона карантина. Однако, совсем скоро это может произойти по решению Государственной комиссии по техногенной безопасности.
Накануне Полтавская область переходит в красную зону карантина
Области на грани красной зоны
В Донецкой области превышена норма по коэффициенту выявления случаев инфицирования. За последние трое суток этот показатель составляет 21%, 21,5% и 22%. Норма при том 20%.
Кроме того, превышен показатель госпитализаций – 73,9, 75,5 и 76,1 при норме 60.
Эти же показатели превышены и в Черкасской области – 22,9%, 25% и 23,2%, а также 92,3, 91,8 и соответственно 89,7.
Показатели Минздрава по областям / Скриншот (для увеличения нажмите на картинку)
Как установить красный уровень ограничений в определенной области
Красный уровень эпидемической опасности определяется решением Государственной комиссии по вопросам техногенной безопасности и чрезвычайных ситуаций по инициативе Министра здравоохранения в течение 48 часов.
Красный уровень устанавливается на уровне регионов, если в течение трех дней превышено 2 или более показателей:
- Загруженность коек, обеспеченных поставкой медицинского кислорода в определенных учреждениях здравоохранения – более 65 процентов.
- Количество тестирований методом ПЦР и по определению антигена SARS-CoV-2 в течение последних 7 дней на 100 тысяч населения – менее 300.
- Число госпитализаций в течение последних 7 дней на 100 тысяч населения – более 60;
- Коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 (методом ПЦР и по определению антигена SARS-CoV – 2) - более 20 процентов.
- Рост госпитализаций в течение последних 7 дней по сравнению с предыдущим аналогичным периодом – более 50 процентов.
Какие ограничения действуют в каждой из зон карантина / Инфографика 24 канала
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