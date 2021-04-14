Черкасская и Донецкая области могут скоро оказаться в красной зоне карантина. В этих регионах более трех дней превышены два показателя значительного распространения COVID-19.

Это еще не значит, что в двух областях вводят ограничения, которые предусматривает красная зона карантина. Однако, совсем скоро это может произойти по решению Государственной комиссии по техногенной безопасности.

Накануне Полтавская область переходит в красную зону карантина

Области на грани красной зоны

В Донецкой области превышена норма по коэффициенту выявления случаев инфицирования. За последние трое суток этот показатель составляет 21%, 21,5% и 22%. Норма при том 20%.

Кроме того, превышен показатель госпитализаций – 73,9, 75,5 и 76,1 при норме 60.

Эти же показатели превышены и в Черкасской области – 22,9%, 25% и 23,2%, а также 92,3, 91,8 и соответственно 89,7.



Показатели Минздрава по областям / Скриншот (для увеличения нажмите на картинку)

Важно! Жесткие ограничения продолжают действовать в 11 "красных" регионах: Киев, Житомирская, Запорожская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Хмельницкая, Харьковская, Черновицкая и Черниговская области.

Как установить красный уровень ограничений в определенной области

Красный уровень эпидемической опасности определяется решением Государственной комиссии по вопросам техногенной безопасности и чрезвычайных ситуаций по инициативе Министра здравоохранения в течение 48 часов.

Красный уровень устанавливается на уровне регионов, если в течение трех дней превышено 2 или более показателей:

Загруженность коек, обеспеченных поставкой медицинского кислорода в определенных учреждениях здравоохранения – более 65 процентов. Количество тестирований методом ПЦР и по определению антигена SARS-CoV-2 в течение последних 7 дней на 100 тысяч населения – менее 300. Число госпитализаций в течение последних 7 дней на 100 тысяч населения – более 60; Коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 (методом ПЦР и по определению антигена SARS-CoV – 2) - более 20 процентов. Рост госпитализаций в течение последних 7 дней по сравнению с предыдущим аналогичным периодом – более 50 процентов.

Обратите внимание! Решение об отмене красного уровня принимается в случае нормализации всех показателей в области в течение не менее 5 дней подряд. Недавно из красной зоны вышли Закарпатская и Ивано-Франковская области.



Какие ограничения действуют в каждой из зон карантина / Инфографика 24 канала