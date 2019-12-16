"Лол и мем": в Минцифре начали учить пенсионеров молодежному сленгу

В Кабмине решили объяснить старшему поколению, о чем разговаривает молодежь. Термины, которые использует новое поколение, принялись разъяснять простыми словами.

Новую рубрику запустили в Министерстве цифровой трансформации. Теперь каждую неделю на их фейсбук-странице будут появляться непонятные старшему поколению неологизмы.

Смотрите также: Богдан спел на брифинге Зеленского в Париже: смешное видео

Часто кажется, что мы со старшим поколением говорим на разных языках. Когда они не понимают, что это за проклятая сториз и кого вы там свайпаете в Tinder. Мы решили – хватит!

– говорится в сообщении.

Обучение решили начать со слов "месседж", "мессенджер", "мем" и выражения "лол".

"Покажите словарь своим родителям, бабушкам и дедушкам. Мы ответственны за цифровую грамотность наших родных", – добавляют в министерстве.