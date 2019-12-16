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      "Лол та мем": у Мінцифрі почали вчити пенсіонерів молодіжного сленгу

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      Старше покоління навчатимуть молодіжного сленгу / Ілюстративне фото

      У Кабміні вирішили пояснити старшому поколінню, про що розмовляє молодь. Терміни, які використовує нове покоління взялися роз’яснювати простими словами.

      Нову рубрику запустили у Міністерстві цифрової трансформації. Тепер щотижня на їх фейсбук-сторінці з’являтимуться незрозумілі старшому поколінню неологізми.

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      Часто здається, що ми зі старшим поколінням говоримо різними мовами. Коли вони не розуміють, що то за клята сторіз і кого ви там свайпаєте у Tinder. Ми вирішили – досить!
      – мовиться у дописі.

      Навчання вирішили розпочати зі слів "меседж", "месенджер", "мем" і виразу "лол".

      "Покажіть словник своїм батькам, бабусям і дідусям. Ми відповідальні за цифрову грамотність наших рідних", – додають у міністерстві.

       

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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Курйозні новини Міністерство цифрової трансформації Кабінет Міністрів України
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