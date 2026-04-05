Охранники мэра Лондона потеряли сумку с оружием и боеприпасами возле его дома
- Возле дома мэра Лондона Садика Хана нашли сумку с оружием, которую могли забыть полицейские.
- Местный житель обнаружил в сумке полуавтоматический карабин, пистолет, электрошокер и боеприпасы, продолжается служебное расследование в полиции.
Возле дома мэра Лондона Садика Хана нашли сумку его охранников с оружием, боеприпасами и электрошокером. Пятерых полицейских, которые могли забыть ее там после смены, отстранили от службы.
Об этом сообщает Independent.
Как оружие забыли возле дома мэра Лондона?
О находке британская полиция узнала от местных жителей. Женщина рассказала, что заметила сумку на обочине и сказала об этом своему мужу. Он занес ее домой, потому что думал, что там лежат деньги.
Открыв сумку, мужчина увидел внутри полуавтоматический карабин MP5 Heckler & Koch, пистолет Glock, электрошокер и боеприпасы. Тогда он вызвал полицию.
Правоохранители прибыли на вызов за семь минут и осторожно изъяли находку. Очевидцам сообщили, что опасные предметы якобы мог оставить один из охранников мэра столицы Великобритании.
Мы осознаем беспокойство, которое это может вызвать, и было немедленно начато внутреннее расследование этих обстоятельств,
– заявили в полиции.
Представитель мэра Лондона сообщил, что полиция должна принять все меры, чтобы избежать инцидента в будущем.
Отмечается, что Садик Хан в целом имеет 15 вооруженных полицейских. Некоторые из них охраняют его круглосуточно из-за угрозы покушений. Сейчас пятерых офицеров отстранили от службы.
