Об этом сообщает Independent.

Как оружие забыли возле дома мэра Лондона?

О находке британская полиция узнала от местных жителей. Женщина рассказала, что заметила сумку на обочине и сказала об этом своему мужу. Он занес ее домой, потому что думал, что там лежат деньги.

Открыв сумку, мужчина увидел внутри полуавтоматический карабин MP5 Heckler & Koch, пистолет Glock, электрошокер и боеприпасы. Тогда он вызвал полицию.

Правоохранители прибыли на вызов за семь минут и осторожно изъяли находку. Очевидцам сообщили, что опасные предметы якобы мог оставить один из охранников мэра столицы Великобритании.

Мы осознаем беспокойство, которое это может вызвать, и было немедленно начато внутреннее расследование этих обстоятельств,

– заявили в полиции.

Представитель мэра Лондона сообщил, что полиция должна принять все меры, чтобы избежать инцидента в будущем.

Отмечается, что Садик Хан в целом имеет 15 вооруженных полицейских. Некоторые из них охраняют его круглосуточно из-за угрозы покушений. Сейчас пятерых офицеров отстранили от службы.

