Об этом заявил британский министр обороны Бен Уоллес. Увеличение военной поддержки происходит на фоне дальнейшего наращивания российских сил у границ Украины. Обратите внимание Глава Минобороны Британии сокрушил пропаганду Путина о НАТО и "один народ" В Лондоне говорят, что оружие – для самообороны Уоллес пояснил, что Украина получит от Великобритании легкие противотанковые оборонительные системы вооружения. По словам министра, британские военные проведут учения, чтобы помочь украинским коллегам разобраться в их использовании. Глава британского Минобороны заверил, что оружие не является стратегическим и не представляет угрозы для России. Его должны использоваться в целях самообороны, – подчеркнул Уоллес. Источники в британском оборонном ведомстве не уточнили, какое именно оружие поставлено и сколько. Скорее всего, говорится о ручном легком противотанковом оружии нового поколения, предназначенного для борьбы с тяжелой танковой армией России. Британский министр пригласит российского Уоллес заверил, что пригласит своего российского коллегу Сергея Шойгу на двусторонние переговоры в Лондоне. Впрочем, когда может состояться такая встреча – пока неизвестно. "Мы готовы обсуждать вопросы, связанные с взаимными опасениями в области безопасности, и взаимодействовать конструктивно и добросовестно", – подчеркнул чиновник. Обратите внимание! Накануне командующий объединенных сил ВСУ Сергей Наев встретился с британским коллегой Джо Баттерфиллом. Общались, в частности, о безопасности ситуации возле Украины. Как отреагировали в Минобороны Украинский министр обороны Алексей Резников в своем твиттере подчеркнул, что высоко ценит решение Лондона предоставить новый пакет безопасности с легкими противотанковыми оборонительными системами вооружения. "Спасибо нашему другу Бену Уоллесу за прекрасное выступление в парламенте", – написал он. Я искренне благодарен британскому народу и правительству за помощь.Это по-настоящему новый раздел нашего стратегического партнерства, – отметил чиновник. "Благодаря этому наши оборонительные силы становятся более боеспособными, а наши миролюбивые граждане – действительно уверенными в процветающем евроатлантическом будущем Украины", – подытожил Резников. Германия не будет поставлять оружие Украине: смотрите видео