В Лондоне Омикрон победил Дельту: что произошло

Британская, а особенно Лондонская система здравоохранения находится под большим давлением из-за Омикрона.

Омикрон доминирует

Нет, не от количества госпитализаций. Количество людей в госпиталях с ковид практически стабилизировалось на относительно невысоком уровне менее 4 тысяч человек (значительная часть госпитализирована не из-за вируса, а "с вирусом", то есть, человек сломал ногу, а на обязательном тесте у него ещё COVID-19 обнаружили, потому что Омикрон сейчас у всех).

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Нет, не от количества людей, требующих кислородной поддержки. Тут вообще нет никакого роста из-за волны Омикрона.

Из-за того, что заразившиеся сотрудники должны изолироваться на 7 дней, а заражаются в Лондоне сейчас все.

Приятно, когда проблемы сегодняшнего дня выглядят смешными на фоне недавнего прошлого.

Дельты боьше нет

Ну, и да, в Лондоне, в котором был стабильно высокий уровень Дельты с июля 2021, сейчас ее практически нет.

Варианты без выпадения S-гена (он выпадает у Омикрона) сейчас отвечают за менее чем 3% новых кейсов.

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Новых инфекций от них, наверное, ещё меньший процент, так как их, наверное, выявляют чаще из-за их тяжести.

Правда, тут могла повлиять массовая вакцинация третьей дозой. Скорее, это смесь Омикрона и бустеризации.

Чем Омикрон отличается от Дельты – смотрите видео