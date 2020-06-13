В Лондоне продолжаются антирасистские протесты. Участники движения под названием "Жизнь темнокожих имеет значение" собрались в центре города. В целом акция проходит мирно, пока не присоединились представители другого лагеря – некоторых праворадикальных групп.

Они начали толкать полицейский кордон и даже забросали копов бутылками, сообщает CNN.

К теме Вышли за пределы США: протесты из-за убийства Джорджа Флойда прошли в Европе

Ранее полиция установила некоторые ограничения на проведение акции. В частности, митингующие должны придерживаться определенного маршрута между Гайд-парком и Трафальгар-сквер.

Ограничения появились в результате насилия и серьезных беспорядков в Вестминстере на прошлой неделе. Тогда, арестовали десятки людей, а 27 полицейских получили ранения. Чтобы предотвратить повторение этих событий, полиция также регулярно беседует с организаторами акции.



Протесты против расизма в Лондоне / Скриншот

Смотрите видео: антитирасистские протесты в Лондоне

Что известно о протестах против расизма?