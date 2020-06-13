В Лондоне праворадикальные группы вмешались в мирный антирасистский протест: видео
В Лондоне продолжаются антирасистские протесты. Участники движения под названием "Жизнь темнокожих имеет значение" собрались в центре города. В целом акция проходит мирно, пока не присоединились представители другого лагеря – некоторых праворадикальных групп.
Они начали толкать полицейский кордон и даже забросали копов бутылками, сообщает CNN.
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Ранее полиция установила некоторые ограничения на проведение акции. В частности, митингующие должны придерживаться определенного маршрута между Гайд-парком и Трафальгар-сквер.
Ограничения появились в результате насилия и серьезных беспорядков в Вестминстере на прошлой неделе. Тогда, арестовали десятки людей, а 27 полицейских получили ранения. Чтобы предотвратить повторение этих событий, полиция также регулярно беседует с организаторами акции.
Протесты против расизма в Лондоне / Скриншот
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Что известно о протестах против расизма?
- Массовые протесты, переросшие в беспорядки, начались в США после того, как 25 мая в Миннеаполисе во время задержания полицией умер афроамериканец Джордж Флойд. Полицейский уже после задержания в течение почти 9 минут прижимал коленом шею темнокожего мужчины, несмотря на то, что Флойд несколько раз повторял, что задыхается.
- США охватили протесты. Пострадавшие есть среди силовиков и митингующих. В крупных городах ввели комендантский час. К митингующим присоединились радикально настроенные люди, которые бьют других протестующих, грабят магазины и сжигают чужие авто.
- Акции против расизма прошли также во многих странах Европы, Австралии и Великобритании.