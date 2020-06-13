У Лондоні тривають антирасистські протести. Учасники руху під назвою "Життя темношкірих має значення" зібралися у центрі міста. Загалом акція проходить мирно, доки не приєдналися представники іншого табору – деяких праворадикальних груп.

Вони почали штовхати поліцейський кордон та навіть закидали копів пляшками, повідомляє CNN.

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Раніше, поліція встановила деякі обмеження на проведення акції. Зокрема, мітингарі мають дотримуватися певного маршруту між Гайд-парком і Трафальгар-сквер.

Обмеження з'явилися в результаті насильства і серйозних заворушень у Вестмінстері минулого тижня. Тоді, арештували десятки людей, а 27 полісменів отримали порання. Щоб запобігти повторенню цих подій, поліція також регулярно розмовляє з організаторами акції.



Протести проти расизму у Лондоні / Скриншот

Дивіться відео: у Лондоні праворадикальні групи втрутились у мирний антирасистський протест

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