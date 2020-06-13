У Лондоні праворадикальні групи втрутились у мирний антирасистський протест: відео
У Лондоні тривають антирасистські протести. Учасники руху під назвою "Життя темношкірих має значення" зібралися у центрі міста. Загалом акція проходить мирно, доки не приєдналися представники іншого табору – деяких праворадикальних груп.
Вони почали штовхати поліцейський кордон та навіть закидали копів пляшками, повідомляє CNN.
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Раніше, поліція встановила деякі обмеження на проведення акції. Зокрема, мітингарі мають дотримуватися певного маршруту між Гайд-парком і Трафальгар-сквер.
Обмеження з'явилися в результаті насильства і серйозних заворушень у Вестмінстері минулого тижня. Тоді, арештували десятки людей, а 27 полісменів отримали порання. Щоб запобігти повторенню цих подій, поліція також регулярно розмовляє з організаторами акції.
Протести проти расизму у Лондоні / Скриншот
Дивіться відео: у Лондоні праворадикальні групи втрутились у мирний антирасистський протест
Що відомо про протести проти расизму?
- Масові протести, які переросли у заворушення, почалися у США після того, як 25 травня в Міннеаполісі під час затримання поліцією помер афроамериканець Джордж Флойд. Поліцейський вже після затримання впродовж майже 9 хвилин притискав коліном шию темношкірого чоловіка, попри те, що Флойд кілька разів повторював, що задихається.
- США охопили протести. Постраждалі є серед силовиків та мітингувальників. У великих містах ввели комендантську годину. До мітингувальників долучилися радикально налаштовані люди, які б'ють інших протестувальників, грабують магазини та спалюють чужі авто.
- Акції проти расизму пройшли також у багатьох країнах Європи, Австралії та Великій Британії.