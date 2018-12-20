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      Лондонский суд не разрешил разморозить активы Коломойского

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      Игорь Коломойский
      Игорь Коломойский / Screenshot

      Апелляционный суд Высокого суда Лондона отклонил апелляционные жалобы "Приватбанка" и Игоря Коломойского на различные аспекты применения всемирного ареста активов экс-владельцев банка. В частности, всемирный арест их активов на 2,6 миллиарда долларов остается в силе.

      Об этом сообщает FinClub.

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      "Судебное заседание в Апелляционном суде 18 декабря касается апелляций, поданных как банком, так и господином Коломойским в связи с предыдущим решением судьи Фанкорта от 24 июля относительно толкования технических вопросов того, насколько судебный приказ о всемирном аресте активов позволяет осуществлять определенные транзакции во время обычных коммерческих операций",– отметили в "Приватбанке".

      Решение апелляционной инстанции суда не касается апелляционных жалоб "Приватбанка" на решение судьи Фанкорта, который 4 декабря отклонил иск национализированного банка к экс-владельцам из-за некорректной юрисдикции и решил отменить всемирной арест активов (WFO) – арест действует до принятия решения по апелляции. Эти апелляционные жалобы были поданы "Приватбанком", но еще не рассматривались судом. 18 декабря Апелляционный суд принял решение по другим жалобам, которые подавались еще летом 2018-го.

      В течение первых месяцев действия приказа об аресте активов оказалось, что "Приватбанк" и господин Коломойский толкуют его положения по-разному, следовательно, банк подал ходатайство в суд для получения разъяснений. В июльском решении судья встал на сторону банка в одном аспекте и на сторону господина Коломойского в другом. И банк, и г-н Коломойский подали апелляцию, и обе апелляции были отклонены 18 декабря,
      – объяснили в "Приватбанке".

      Отмечается, что решение влияет на весь процесс.

      "Единственный аспект данного решения, который, вероятно, будет иметь существенное влияние в будущем,– это подтверждение Апелляционным судом того факта, что господин Коломойский непосредственно не осуществляет хозяйственную деятельность, следовательно, не может делать исключение",– прокомментировали в банке.

      В "Приватбанке" добавили, что приказ о всемирном аресте активов остается в силе.

      Теги: Новости Украины Новости политики Великобритания Игорь Коломойский Приватбанк
      Источник: 24 Канал
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