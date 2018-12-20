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      Лондонський суд не дозволив розморозити активи Коломойського

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      Ігор Коломойський
      Ігор Коломойський / Screenshot

      Апелляційний суд Високого суду Лондона відхилив апеляційні скарги "Приватбанку" і Ігоря Коломойського на різні аспекти застосування всесвітнього арешту активів екс-власників банку. Зокрема, всесвітній арешт їх активів на 2,6 мільярда доларів залишається чинним.

      Про це повідомляє FinClub.

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      "Судове засідання в Апеляційному Суді 18 грудня стосується апеляцій, поданих як банком, так і паном Коломойським у зв'язку з попереднім рішенням судді Фанкорта від 24 липня щодо тлумачення технічних питань того, якою мірою судовий наказ про всесвітній арешт активів дозволяє здійснювати певні транзакції під час звичайних комерційних операцій", – зазначили у "Приватбанку".

      Рішення апеляційної інстанції суду не стосується апеляційних скарг "Приватбанку" на рішення судді Фанкорта, який 4 грудня відхилив позов націоналізованого банку до екс-власників через некоректну юрисдикцію і вирішив скасувати всесвітній арешт активів (WFO) – арешт діє до прийняття рішення по апеляції. Ці апеляційні скарги були подані "Приватбанком", але ще не розглядалися судом. 18 грудня Апеляційний суд ухвалив рішення по іншим скаргам, які подавались ще влітку 2018-ого.

      Протягом перших місяців дії наказу про арешт активів виявилося, що "Приватбанк" і пан Коломойський тлумачать його положення по-різному, отже, банк подав клопотання до суду для отримання роз'яснень. У липневому рішенні суддя встав на сторону банку в одному аспекті і на сторону пана Коломойського в іншому. І банк, і пан Коломойський подали апеляцію, і обидві апеляції були відхилені 18 грудня,
      – пояснили у "Приватбанку". 

      Наголошується, що рішення впливає на весь процес.

      "Єдиний аспект даного рішення, який, імовірно, буде мати істотний вплив у майбутньому, – це підтвердження Апеляційним Судом того факту, що пан Коломойський безпосередньо не здійснює господарську діяльність, отже, не може робити виняток", – прокоментували у банку.

      У "Приватбанку" додали, що наказ про всесвітній арешт активів залишається в силі.

      Теги: Новини України Новини політики Приватбанк Ігор Коломойський Великобританія
      Джерело: 24 Канал
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