Нелегальную пиротехнику для фейерверков изъяли правоохранители. Все материалы, а их оказалось более 2 тонн, поместили в специальную машину.
Ранее В столице Бангладеш прогремел взрыв: более 50 пострадавших, есть жертвы
Взрыв повредил даже соседние здания
Взрыв разнес не только транспортное средство, но и повредил соседние здания. Саперы пока не знают, что вызвало детонацию. Жителей улицы временно эвакуировали, а пострадавших госпитализировали.
Партию готовили на продажу к 4 июля
В полиции говорят, что о нелегальном составе пиротехники им сообщили по телефону. На месте взрывотехники обнаружили также самодельную взрывчатку. Правоохранители считают, что эту партию готовили на продажу к 4 июля – Дню независимости США.
Пострадали даже окружающие здания / Фото CNN
Смотрите видео из Лос-Анджелеса:
В Китае произошел взрыв на рынке
Отметим, что 13 июня мощный взрыв прогремел на рынке в Китае. Погибли 12 человек, 37 – серьезно ранены. Всего в больницы с различными травмами попало более 140 человек. По предварительной информации, это взорвался газ.