Лося-автомойщика сняли на Аляске: смешное видео
На Аляске начальник местной полиции обнаружил "новый зоологический вид". Мужчина собирался ехать по делам и пошел к своей машине, но у нее он увидел лося, который облизывал его автомобиль языком.
Полицейский снял "трудягу" и выложил видео в интернет, пишет USA today.
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На видео видно, как лось старательно вылизывает автомобиль, хотя на дворе была минусовая температура. Ролик с необычным автомойщиком быстро стал вирусным.
Смотрите видео: лося-автомойщика сняли на Аляске
Справка: лоси достаточно распространены на Аляске. Из-за глобального потепления начали быстро разрастаться кустарники, которыми и питаются лоси. Площадь распространения лосей ученые Университета Аляски оценили в 210 тысяч квадратных километров, что соответствует одной восьмой от общей площади региона.
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