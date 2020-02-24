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      Лося-автомойщика сняли на Аляске: смешное видео

      - Читати новину українською
      Лось на Аляске / www.washingtontimes.com

      На Аляске начальник местной полиции обнаружил "новый зоологический вид". Мужчина собирался ехать по делам и пошел к своей машине, но у нее он увидел лося, который облизывал его автомобиль языком.

      Полицейский снял "трудягу" и выложил видео в интернет, пишет USA today.

      Интересно! В честь Греты Тунберг назвали новый вид улиток: видео

      На видео видно, как лось старательно вылизывает автомобиль, хотя на дворе была минусовая температура. Ролик с необычным автомойщиком быстро стал вирусным.

      Смотрите видео: лося-автомойщика сняли на Аляске

      Справка: лоси достаточно распространены на Аляске. Из-за глобального потепления начали быстро разрастаться кустарники, которыми и питаются лоси. Площадь распространения лосей ученые Университета Аляски оценили в 210 тысяч квадратных километров, что соответствует одной восьмой от общей площади региона.

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      Автор: Алена Захарова
      Теги: Новости США Мир животных Глобальное потепление
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