Лося-автомийника зафільмували на Алясці: кумедне відео

На Алясці начальник місцевої поліції виявив "новий зоологічний вид". Чоловік збирався їхати у справах і пішов до своєї машини, але біля неї він побачив лося, який облизував його автомобіль язиком.

Поліцейський зафільмував "трудягу" і виклав відео в інтернет, пише USA today.

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На відео видно, як лось старанно вилизує автомобіль, хоча на дворі була мінусова температура. Ролик з незвичним автомийником швидко став вірусним.

Дивіться відео: лося-автомийника зафільмували на Алясці

Довідка: лосі є досить поширеними на Алясці. Через глобальне потепління почали швидко розростатися чагарники, якими і харчуються лосі. Площа поширення лосів вчені Університету Аляски оцінили у 210 тисяч квадратних кілометрів, що відповідає одній восьмій від загальної площі регіону.