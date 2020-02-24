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      Лося-автомийника зафільмували на Алясці: кумедне відео

      - Читать новость на русском
      Лось на Алясці / www.washingtontimes.com

      На Алясці начальник місцевої поліції виявив "новий зоологічний вид". Чоловік збирався їхати у справах і пішов до своєї машини, але біля неї він побачив лося, який облизував його автомобіль язиком.

      Поліцейський зафільмував "трудягу" і виклав відео в інтернет, пише USA today.

      Цікаво! На честь Грети Тунберг назвали новий вид равликів: відео

      На відео видно, як лось старанно вилизує автомобіль, хоча на дворі була мінусова температура. Ролик з незвичним автомийником швидко став вірусним.

      Дивіться відео: лося-автомийника зафільмували на Алясці

      Довідка: лосі є досить поширеними на Алясці. Через глобальне потепління почали швидко розростатися чагарники, якими і харчуються лосі. Площа поширення лосів вчені Університету Аляски оцінили у 210 тисяч квадратних кілометрів, що відповідає одній восьмій від загальної площі регіону.

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      Автор: Альона Захарова
      Теги: Новини США Світ тварин Глобальне потепління
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