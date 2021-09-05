Выявляет "липовые" документы специальная программа на планшете. Через мгновение на экран выводится вся необходимая информация.

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Инспектор пограничного контроля в пункте пропуска "Ягодин" Татьяна Окружко объяснила, что когда сертификат действителен, программа подсвечивается зеленым цветом, если недействителен – красным. Пограничники получают также всю информацию о личности и особенностях ее вакцинации.

Украинские сертификаты невозможно просканировать

Просканировать можно только европейские сертификаты прививок. Украинские же не имеют QR-кода, и методика выявления поддельных документов несколько иная.

В течение месяца в пунктах пропуска "Ягодин" и "Устилуг" обнаружили 40 человек, которые возвращались в Украину с поддельными паспортами вакцинации. По словам пресс-секретаря 6 пограничного Волынского отряда Маргариты Вершининой, в таких случаях информируют Нацполицию о признаках уголовного нарушения.

Граждан Украины через государственную границу пропускаем, но они обязаны установить приложение "Дома" и отбыть самоизоляцию,

– отметила Вершинина.

К сети мониторинга сертификатов вакцинации подключили свои базы 40 стран. Из них 10 не являющихся участниками Европейского Союза.

Если человек не желает вакцинироваться, он может въехать в Украину со справкой о болезни или ПЦР-тестом, которые тоже можно проверить. Впрочем для украинцев действие коронавирусных паспортов ограничено 6 месяцами, а в соседней Польше ограничений нет.

Польские пограничники разворачивают украинцев

Вместе с тем не все украинцы, которые вакцинировались 2 раза, могут выехать в Польшу к родным даже первой линии. В основном польские пограничники возвращают украинцев домой без объяснений. Только за час пребывания журналистов 24 канала на границе, во въезде в Польшу отказали 5 украинским водителям с пассажирами.

"Нам в Украине сделали прививки. Вакцина "Модерна" оказалась индийской – не проходит", – рассказали путешественники Андрей и Татьяна.

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По словам пограничников, украинский COVID-сертификат не обязательно должен быть желтым. Он действует и на белой бумаге, но в документе должен быть указан:

его владелец;

дата рождения лица;

паспортные данные;

фамилия и имя врача;

количество прививок и место проведения вакцинации.

Каждая запись в сертификате подтверждена мокрой печатью врача и учреждения, где человек вакцинировался. Все остальное в пункте пропуска смежной стороны – как лотерея: проехать или повезет, или нет. Польша пока остается наиболее закрытым соседним государством для Украины в условиях карантина.

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