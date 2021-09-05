Виявляє "липові" документи спеціальна програма на планшеті. За мить на екран виводиться уся необхідна інформація.

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Інспекторка прикордонного контролю в пункті пропуску "Ягодин" Тетяна Окружко пояснила, що коли сертифікат дійсний, програма підсвічується зеленим кольором, якщо недійсний – червоним. Прикордонники отримують також усю інформацію про особу й особливості її вакцинації.

Українські сертифікати неможливо просканувати

Просканувати можна лише європейські сертифікати щеплень. Українські ж не мають QR-коду, і методика виявлення підроблених документів трохи інша.

Упродовж місяця в пунктах пропуску "Ягодин" та "Устилуг" виявили 40 людей, які поверталися в Україну з підробленими паспортами вакцинації. За словами речниці 6 прикордонного Волинського загону Маргарити Вершиніної, у таких випадках інформують Нацполіцію про ознаки кримінального порушення.

Громадян України через державний кордон пропускаємо, але вони зобов'язані встановити додаток "Вдома" та відбути самоізоляцію,

– наголосила Вершиніна.

До мережі моніторингу сертифікатів вакцинації підключили свої бази 40 країн. Із них 10 не є учасницями Європейського Союзу.

Якщо людина не бажає вакцинуватися, вона може в'їхати в Україну за довідкою про хворобу або ПЛР-тестом, які теж можна перевірити. Втім для українців дія коронавірусних паспортів обмежена 6 місяцями, а в сусідній Польщі обмежень немає.

Польські прикордонники розвертають українців

Водночас не всі українці, які імунізувалися 2 рази, можуть виїхати в Польщу до рідних навіть першої лінії. Здебільшого польські прикордонники повертають українців додому без пояснень. Лише за годину перебування журналістів 24 каналу на кордоні, у в'їзді в Польщу відмовили 5 українським водіям із пасажирами.

"Нам в Україні зробили щеплення. Вакцина "Модерна" виявилася індійською – не проходить", – розповіли подорожуючі Андрій і Тетяна.

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За словами прикордонників, український COVID-сертифікат необов'язково повинен бути жовтим. Він чинний і на білому папері, але в документі має бути вказаний:

його власник;

дата народження особи;

паспортні дані;

прізвище та ім'я лікаря;

кількість щеплень та місце проведення вакцинації.

Кожен запис у сертифікаті підтверджений мокрою печаткою лікаря й установи, де людина вакцинувалася. Усе інше в пункті пропуску суміжної сторони – як лотерея: проїхати або пощастить, або ні. Польща наразі залишається найбільш закритою сусідньою державою для України в умовах карантину.

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