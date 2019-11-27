Лоукост Buta Airways переедет из аэропорта Жуляны в Борисполь

Buta Airways будет летать в Борисполь вместо Жулян. Лоукост сообщил об изменениях в рейсе Баку-Киев.

В Борисполь авиакомпания начнет летать с 22 января 2020 года, написали в фейсбуке авиакомпании.

Полеты будут выполняться три раза в неделю во вторник, среду и пятницу. Сейчас в эти дни лоукост летает в Жуляны. Продажа билетов на летний период уже стартовала.

В пресс-службе Buta Airways не комментируют причины такого перехода. В Борисполе пока тоже не подтверждают информацию. Однако в системе бронирования Buta Airways аэропорт в Киеве уже обновлен на Борисполь. Терминал, в котором будет проводиться обслуживание, пока не указывают.

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Интересно! Ранее из аэропорта Жуляны в Борисполь перешли Aegean Airlines, flydubai, Pegasus Airlines.

Что известно о Buta Airways