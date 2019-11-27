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      Лоукост Buta Airways переедет из аэропорта Жуляны в Борисполь

      19 Читати новину українською
      Buta Airways переезжает в Борисполь / www.azal.az

      Buta Airways будет летать в Борисполь вместо Жулян. Лоукост сообщил об изменениях в рейсе Баку-Киев.

      В Борисполь авиакомпания начнет летать с 22 января 2020 года, написали в фейсбуке авиакомпании.

      Полеты будут выполняться три раза в неделю во вторник, среду и пятницу. Сейчас в эти дни лоукост летает в Жуляны. Продажа билетов на летний период уже стартовала.

      В пресс-службе Buta Airways не комментируют причины такого перехода. В Борисполе пока тоже не подтверждают информацию. Однако в системе бронирования Buta Airways аэропорт в Киеве уже обновлен на Борисполь. Терминал, в котором будет проводиться обслуживание, пока не указывают.

      Обратите внимание: Дешевые перелеты в Европу зимой: неделя безумных скидок и "черная пятница" от Ryanair

      Интересно! Ранее из аэропорта Жуляны в Борисполь перешли Aegean Airlines, flydubai, Pegasus Airlines.

      Что известно о Buta Airways

      • Азербайджанская бюджетная авиакомпания, создана в 2017 году.
      • В Украине летает в Одессу, Киев, Харьков.

       

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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины авиация Путешествия
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