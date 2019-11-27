Лоукост Buta Airways переїде з аеропорту Жуляни до Борисполя

Buta Airways літатиме у Бориспіль замість Жулян. Лоукост повідомив про зміни у рейсі Баку – Київ.

У Бориспіль авіакомпанія почне літати з 22 січня 2020 року, написали у фейсбуці авіакомпанії.

Польоти будуть виконуватися тричі на тиждень у вівторок, середу і п'ятницю. Наразі у ці дні лоукост літає у Жуляни. Продаж квитків на літній період вже стартував.

У пресслужбі Buta Airways не коментують причини такого переходу. У Борисполі поки що теж не підтверджують інформацію. Однак у системі бронювання Buta Airways аеропорт в Києві вже оновлено на Бориспіль. Термінал, в якому буде проводитиметься обслуговування, поки що не вказують.

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Цікаво! Раніше з аеропорту Жуляни до Борисполя перейшли Aegean Airlines, flydubai, Pegasus Airlines.

Що відомо про Buta Airways