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      Лоукост Buta Airways переїде з аеропорту Жуляни до Борисполя

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      Buta Airways переїжджає у Бориспіль / www.azal.az

      Buta Airways літатиме у Бориспіль замість Жулян. Лоукост повідомив про зміни у рейсі Баку – Київ.

      У Бориспіль авіакомпанія почне літати з 22 січня 2020 року, написали у фейсбуці авіакомпанії.

      Польоти будуть виконуватися тричі на тиждень у вівторок, середу і п'ятницю. Наразі у ці дні лоукост літає у Жуляни. Продаж квитків на літній період вже стартував.

      У пресслужбі Buta Airways не коментують причини такого переходу. У Борисполі поки що теж не підтверджують інформацію. Однак у системі бронювання Buta Airways аеропорт в Києві вже оновлено на Бориспіль. Термінал, в якому буде проводитиметься обслуговування, поки що не вказують.

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      Цікаво! Раніше з аеропорту Жуляни до Борисполя перейшли Aegean Airlines, flydubai, Pegasus Airlines.

      Що відомо про Buta Airways

      • Азербайджанська бюджетна авіакомпанія, створена у 2017 році.
      • В Україні літає в Одесу, Київ, Харків.
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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини України авіація Подорожі
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