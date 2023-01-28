Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Defence Express Иван Киричевский. "Ловцы Шахидов" уже в Украине и защищают энергообъекты от российских атак.

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Принцип работы "ловцов Шахидов"

Киричевский отметил, что принцип работы "ловцов Шахидов" состоит в том, что средствами радиоэлектронной борьбы они давят сигнал дрона и фактически ловят его сеткой. Впрочем, быть уверенными в том, что "ловцы Шахидов" полностью защитят энергосистему, не стоит.

Однако именно над такими вещами нужно работать, чтобы они дальше развивались и чтобы из таких импровизированных "ловцов Шахидов" выросли полноценные беспилотные перехватчики дронов. По большому счету, если посмотреть даже визуально на "ловцов Шахидов", они задавят меньшие по размеру дроны,

– заметил военный эксперт Defence Express.

Он добавил, что это могут быть Ланцеты до 25 килограммов, разведывательные беспилотники, которые используют россияне. В общем иранцы и россияне использованием таких дронов-камикадзе поставили большой вызов перед мировой научной мыслью, как бороться против таких беспилотников.

"Уже есть мнение, где предлагают называть эти "Шахиды" крылатыми ракетами с поршневым двигателем, потому что это достаточно мощное средство поражения", – подчеркнул Киричевский.

Киричевский о том, как "ловцы Шахидов" перехватывают дроны и насколько они эффективны: смотрите видео

Средства для борьбы с "Шахидами"

По его словам, если перебирать в голове средства для поражения таких дронов, их достаточно немного будет. В частности, предлагали ракету класса воздуха – воздух установить на Байрактары, однако на испытания так и не вышли. Когда в СССР было много вертолетов Ми-24, можно было бы на них пулемет установить на место пушек.

Однако Ми-24 теперь в природе не так много. Были еще варианты, как только начались атаки "Шахидами", поставить повсюду зенитки над домами и купить легкие штурмовики. Так поступают в Южной Корее. Она пережила несколько таких налетов, правда, не столь массированных, как у нас, дронов-разведчиков из КНДР,

– подчеркнул военный эксперт Defence Express.

Как он отметил, ни одного дрона тогда таким образом сбить не удалось. Поэтому нужно работать над современными средствами противодействия дронам. Такие вещи, как "ловцы дронов" следует приветствовать. Впрочем, останавливаться не следует, потому что на 100% они не гарантируют защиту энергообъектов, а работать над улучшениями еще.

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