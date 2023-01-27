По словам министра цифровой трансформации, в настоящее время существует 6 систем. Он также напомнил, что эти деньги собирали monobank, Лачен и UNITED24.
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Что известно о "Ловцах Шахидов" в Украине
В настоящее время закупили 6 систем противодействия вражеским беспилотникам. Это самые современные оборонные технологии, защищающие стратегические объекты США,
– рассказал Михаил Федоров.
Министр цифровой трансформации объяснил, как работает механизм. В частности, комплекс радаров и средств глушения сигнала помогает:
- выявлять и блокировать вражеские беспилотники;
- выпускает свои дроны.
По словам Федорова, Fortem DroneHunter F700 – это автономный дрон с радиолокационным управлением и искусственным интеллектом. Он летит на скорости более 100 километров в час, перехватывает и приземляет вражеские дроны.
Министр также показал обучение операторов на полигоне и заверил: "Все готовы, все готово".
Как "Ловцы Шахидов" защищают наши энергетические объекты от атак России: смотрите видео
Михаил Федоров заверил, что "ловцы" обеспечивают защиту энергетических объектов страны благодаря помощи украинцев. Он поблагодарил каждого, кто помог.
Что этому предшествовало
- Осенью 2022 года monobank, блогер Игорь Лачен и платформа UNITED24 собрали 150 миллионов гривен на "Ловцов Шахидов". Это даже на 50 миллионов больше, чем требовалось.
- Каждый, кто задонатил на дроны, участвовал в розыгрыше металлических браслетов из "Азовстали". Тогда результаты розыгрыша опубликовал в своем телеграмм-канале Олег Гороховский.
- Людям раздали тысячу эксклюзивных браслетов из последней довоенной партии Азовстали с надписью "Верю в ВСУ", 100 из которых подписал Валерий Залужный.
- Глава Минцифры Михаил Федоров объяснял, что "ловец шахидов" – это кодовое название для системы противодействия дронам, которое поможет уничтожать российские беспилотники.