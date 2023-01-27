За словами міністра цифрової трансформації, наразі є 6 систем. Він також пригадав, що ці гроші збирали monobank, Лачен та UNITED24.

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Що відомо про "Ловців Шахідів" в Україні

Наразі закупили 6 систем протидії ворожим безпілотникам. Це найсучасніші оборонні технології, які захищають стратегічні об'єкти США,
– розповів Михайло Федоров.

Міністр цифрової трансформації пояснив, як працює механізм. Зокрема, комплекс радарів і засобів глушіння сигналу допомагає:

  • виявляти та блокувати ворожі безпілотники;
  • випускає свої дрони.

За словами Федорова, Fortem DroneHunter F700 – це автономний дрон з радіолокаційним управлінням та штучним інтелектом. Він летить на швидкості понад 100 кілометрів за годину, перехоплює та приземляє ворожі дрони.

Міністр також показав навчання операторів на полігоні та запевнив: "Всі готові, все готово".

Як "Ловці Шахідів" захищають наші енергетичні об'єкти від атак Росії: дивіться відео

Михайло Федоров запевнив, що "ловці" забезпечують захист енергетичних обʼєктів країни, завдяки допомозі українців. Він подякував кожному, хто допоміг.

Що цьому передувало

  • Восени 2022 року monobank, блогер Ігор Лачен та платформа UNITED24 зібрали 150 мільйонів гривень на "Ловців Шахідів". Це навіть на 50 мільйонів більше, ніж було потрібно.
  • Кожен, хто задонатив на дрони, брав участь в розіграші браслетів із металу з "Азовсталі". Тоді результати розіграшу опублікував у своєму телеграм-каналі Олег Гороховський.
  • Людям роздали тисячу ексклюзивних браслетів з останньої довоєнної партії Азовсталі з написом "Вірю в ЗСУ", 100 з яких підписав Валерій Залужний.
  • Глава Мінцифри Михайло Федоров пояснював, що "ловець шахідів" – це кодова назва для системи протидії дронам, яка допоможе знищувати російські безпілотники.