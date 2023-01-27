За словами міністра цифрової трансформації, наразі є 6 систем. Він також пригадав, що ці гроші збирали monobank, Лачен та UNITED24.

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Що відомо про "Ловців Шахідів" в Україні

Наразі закупили 6 систем протидії ворожим безпілотникам. Це найсучасніші оборонні технології, які захищають стратегічні об'єкти США,

– розповів Михайло Федоров.

Міністр цифрової трансформації пояснив, як працює механізм. Зокрема, комплекс радарів і засобів глушіння сигналу допомагає:

виявляти та блокувати ворожі безпілотники;

випускає свої дрони.

За словами Федорова, Fortem DroneHunter F700 – це автономний дрон з радіолокаційним управлінням та штучним інтелектом. Він летить на швидкості понад 100 кілометрів за годину, перехоплює та приземляє ворожі дрони.

Міністр також показав навчання операторів на полігоні та запевнив: "Всі готові, все готово".

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Михайло Федоров запевнив, що "ловці" забезпечують захист енергетичних обʼєктів країни, завдяки допомозі українців. Він подякував кожному, хто допоміг.

Що цьому передувало