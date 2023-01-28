Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Defence Express Іван Киричевський. "Ловці Шахідів" уже в Україні й захищають енергооб'єкти від російських атак.

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Принцип роботи "ловців Шахідів"

Киричевський зазначив, що принцип роботи "ловців Шахідів" полягає в тому, що засобами радіоелектронної боротьби вони давлять сигнал дрона й фактично ловлять його сіткою. Утім бути впевненими в тому, що "ловці Шахідів" повністю захистять енергосистему, не варто.

Однак саме над такими речами треба працювати, щоб вони далі розвивались і щоб з таких імпровізованих "ловців Шахідів" виросли повноцінні безпілотні перехоплювачі дронів. За великим рахунком, якщо подивитись навіть візуально на "ловців Шахідів", вони задавлять менші за розміром дрони,

– зауважив військовий експерт Defence Express.

Він додав, що це можуть бути Ланцети до 25 кілограмів, розвідувальні безпілотники, які використовують росіяни. Загалом іранці й росіяни використанням таких дронів-камікадзе поставили великий виклик перед світовою науковою думкою, як боротися проти таких безпілотників.

"Уже є думка, де пропонують називати ці "Шахіди" крилатими ракетами з поршневим двигуном, бо це достатньо потужний засіб ураження", – наголосив Киричевський.

Киричевський про те, як "ловці Шахідів" перехоплюють дрони та наскільки вони ефективні: дивіться відео

Засоби для боротьби з "Шахідами"

За його словами, якщо перебирати в голові засоби для ураження таких дронів, їх досить небагато буде. Зокрема, пропонували ракету класу повітря – повітря встановити на Байрактари, однак на випробування так і не вийшли. Коли у СРСР було багато вертольотів Мі-24 можна було б на них кулемет встановити на місце гармат.

Однак Мі-24 тепер у природі не так багато. Були ще варіанти, щойно розпочались атаки "Шахідами", поставити всюди зенітки над будинками й купити легкі штурмовики. Так роблять у Південній Кореї. Вона пережила декілька таких нальотів, щоправда, не настільки масованих, як у нас, дронів-розвідувальників з КНДР,

– підкреслив військовий експерт Defence Express.

Як він зазначив, жодного дрона тоді таким чином збити не вдалось. Тому треба працювати над сучасними засобами протидії дронам. Такі речі, як "ловці дронів" слід вітати. Утім зупинятись не слід, бо на 100% вони не гарантують захист енергооб'єктів, а треба працювати над покращеннями ще.

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