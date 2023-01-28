Також загарбники можуть завдавати ударів по транспортних сполученнях. Про це повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат на брифінгу, інформує 24 Канал.
Важливо Але біди нароблять ще багато, – у розвідці впевнені, що українців не зламає ракетний терор Росії
Чи битиме Росія знову по мостах
Раніше ворог вже завдавав ударів по греблях, мостах та транспортних сполученнях. Тому що транспортне сполучення може використовуватися і для надання Україні зброї.
За словами Ігната, все це наше військове керівництво знає, тому є додаткова охорона.
Мости охороняються, здійснюється певний ряд заходів для того, щоб їх охороняти,
– зазначив він.
На питання, чи вистачить Росії засобів, щоб нищити мости, Ігнат відповів, що навряд чи. Оскільки загарбники вже навіть не мають озброєння для ударів по енергетичних об’єктах.
Ракетні удари по Україні: останні новини
- У ніч на 26 січня російські загарбники атакували Україну іранськими дронами-камікадзе Shahed-136. А вже на ранок запустили крилаті ракети. Такі масовані удари триватимуть і надалі аж до перемоги України. Росія не зміниться, повідомив радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк.
- 26 січня ворог здійснив 55 пусків ракет повітряного та морського базування – Х-101, Х-555, Х-47 "Кинджал", "Калібр", Х-59 – з літаків Ту-95, Су-35, МіГ-31К та кораблів з акваторії Чорного моря.
- Силами і засобами протиповітряної оборони Збройних Сил України знищено 47 крилатих ракет, 20 з них у районі Києва. Крім того, три із чотирьох керованих авіаційних ракет Х-59 не досягли своїх цілей.
- Окрім цього, у повітряному просторі Києва зафіксували близько 20 ракет різного типу. Усі повітряні цілі знищені.
- До речі, у Києві частина ракети впала в Голосіївському районі міста, є постраждалі.
- Згодом мер Віталій Кличко повідомив, що у Голосіївському районі столиці є інформація про одного загиблого і двох поранених.