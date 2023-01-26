Про це в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу розповів радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк. За його словами, нічого нового не сталося. Російські загарбники продовжують атакувати українську енергетику та буквально тероризувати мирне населення.

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Маємо розуміти це. І міжнародні партнери теж це розуміють з того, що ми бачимо, по передачі зброї. Всі розуміють тактику Росії. І ніхто принципово не реагує на заяви Росії. На жаль, ще певний час це тривати. І будемо говорити про атаки дронами та крилатими ракетами. Ще низка атак може бути,

– зауважив Подоляк.

Він підкреслив – потрібно бути готовим до того, що до кінця війни в Україні не буде спокійно. Потрібно максимально уважно реагувати на сигнали повітряної тривоги та йти в укриття.

Навряд чи тактика росіян зміниться. Вони і надалі продовжуватимуть займатися тероризмом та атакувати Україну усіма засобами, якими тільки зможуть.

Чи використали окупанти іранські ракети під час ранкового удару

Російські пропагандисти почали розповідати, що під час масованого ракетного удару 26 січня вони вперше використали іранські балістичні ракети. Подоляк закликав почекати із завчасними висновками.

Українська розвідка та інші експерти чітко вивчають цю ситуацію. Та в разі чого підтвердять, якщо це дійсно сталося.

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Росія дійсно веде вкрай інтенсивні перемовини з Іраном щодо обміну літаків, технологій, зокрема ядерних, та грошей в обмін на конкретні балістичні ракети. Росія вже використала низку експериментальних ракет С-400 по Києву. Треба дочекатися експертної оцінки щодо нової атаки на Київ,

– зауважив Подоляк.

Не варто довіряти російським пропагандистам, адже ці "гумові роти" часто брешуть та поширюють різну дезінформацію.

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