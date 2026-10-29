Пополняют склады с оружием: зачем россиянам на самом деле нужно "перемирие" в Олешках

Об этом в эфире 24 Канала заявил глава аналитико-адвокационной организации "Центр совместных действий" Олег Рыбачук.

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Цинизм врага и обстрелы городов

По его словам, захватчики создают в городе "потемкинские деревни" исключительно для внутренних и зарубежных пропагандистских СМИ. В то же время российское командование пытается воспользоваться паузой для пополнения запасов оружия после их истощения защитниками Украины.

Аналитик подчеркнул, что разговоры захватчиков о гуманитарных инициативах в Херсонской области происходят на фоне ежедневных военных преступлений. Враг не прекращает наносить коварные удары по гражданской инфраструктуре Днепра и Чернигова.

У нас нет никаких оснований надеяться на то, что будет какой-то существенный прогресс, если Россия не почувствует на себе финансовое и экономическое бремя. Рассчитывать на гуманизм Путина не стоит – это огромная политическая конъюнктура– подчеркнул Олег Рыбачук.

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Эксперт обратил внимание и на изменения в дипломатической риторике Москвы. Если раньше Песков и Ушаков публично настаивали на обязательном участии Европы в диалоге, то теперь заявляют о ненужности европейских лидеров за столом переговоров. Такое поведение направлено на то, чтобы сыграть на руку внутриполитической ситуации в Соединенных Штатах.

Кроме того, остро стоит вопрос противодействия вражеской баллистике. Россия способна производить примерно 900 баллистических ракет ежегодно. В то же время американский военно-промышленный комплекс выпускает лишь около 600 – 700 ракет Patriot PAC-3 в год для нужд всех партнеров в мире. Поскольку для перехвата одной такой вражеской цели требуется как минимум две ракеты PAC-3, партнерам необходимо немедленно искать пути укрепления украинской ПВО.

Ранее военный также обращал внимание на серьезные риски миссии в Алешках из-за присутствия оккупантов и плотного минирования территории.