Поповнюють склади зі зброєю: навіщо росіянам насправді потрібне "перемир'я" в Олешках

Про це в ефірі 24 Каналу заявив голова аналітично-адвокаційної організації "Центр спільних дій" Олег Рибачук.

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Цинізм ворога та обстріли міст

За його словами, загарбники створюють у місті "потьомкінські деревні" виключно для внутрішніх та закордонних пропагандистських медіа. Водночас російське командування намагається скористатися паузою для поповнення складів зброї після виснаження захисниками України.

Аналітик наголосив, що розмови загарбників про гуманітарні ініціативи на Херсонщині відбуваються на тлі щоденних воєнних злочинів. Ворог не припиняє завдавати підступних ударів по цивільній інфраструктурі Дніпра та Чернігова.

У нас немає жодних підстав сподіватися на те, що буде якийсь суттєвий прогрес без того, що Росія не відчує на собі фінансовий та економічний тягар. Розраховувати на гуманізм Путіна не варто – це величезна політична кон'юнктура– підкреслив Олег Рибачук.

Зміна тактики Кремля та дефіцит ракет до Patriot

Експерт звернув увагу й на зміни в дипломатичній риториці Москви. Якщо раніше Пєсков та Ушаков публічно наполягали на обов'язковій участі Європи у діалозі, то тепер заявляють про непотрібність європейських лідерів за столом переговорів. Така поведінка спрямована на підігрування внутрішньополітичній ситуації у Сполучених Штатах.

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Крім того, гостро постає питання протидії ворожій балістиці. Росія здатна виробляти приблизно 900 балістичних ракет щороку. Водночас американський військово-промисловий комплекс випускає лише близько 600 – 700 ракет Patriot PAC-3 на рік для потреб усіх партнерів у світі. Оскільки перехоплення однієї такої ворожої цілі вимагає щонайменше двох ракет PAC-3, партнерам необхідно негайно шукати шляхи зміцнення української ППО.

Раніше військовий також звертав увагу на серйозні ризики місії в Олешках через присутність окупантів і щільне мінування території.