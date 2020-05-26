Ловушка за Коломойским закрывается, – Лещенко о расследовании в США

На днях несколько американских СМИ сообщили, что против Коломойского в США ведется расследование на предмет отмывания денег.

В частности, речь идет об отмывании путем покупки олигархом отеля на 484 номера в Кливленде с видом за окном на Великие американские озера, а также 21-этажной офисной башни. Об этом в видеоблоге "Честная политика" на 24 канале рассказал журналист Сергей Лещенко.

Детали США расследуют, как Коломойский отмывал выведенные из "Приватбанка" деньги

Он напомнил, что американские СМИ писали о 2 вариантах ведения дела.

Сайт Bloomberg пишет о том, что дело против Коломойского ведет ФБР в Кливленде.

Другое издание – BuzzFeed – уточняет, что материалы вывода Коломойским денег из Украины и приобретение на них активов в США изучает уже "гранд жюри" в Кливленде.

Последнее – подчеркнул Лещенко – особенно тревожно для Коломойского, потому что именно "гранд жюри" уполномочено выносить обвинения в своем секретном заседании на основании переданных ФБР доказательств, после чего выдается ордер на арест по всему миру.

Что это значит? То, что Коломойский находится в полной неосведомленности, что создает дополнительную нервозность. На какой стадии рассмотрение дела Коломойского в палате "гранд жюри", не сообщается и не будет известно до задержания подозреваемого,

– подчеркнул автор видеоблога.

Лещенко добавил, что начать уголовное дело против Коломойского американские правоохранительные органы решили после того, как один из бывших партнеров олигарха Вадим Шульман начал сотрудничать с ФБР.

"Шульман обвинил Коломойского в том, что тот размыл его долю в сталеплавильном заводе в США Warren Steel Holdings в штате Огайо, доведя предприятие до банкротства путем выдачи кредитов от своих же фирм", – пояснил журналист.

Все похоже на то, что ловушка за Игорем Коломойским также закрывается,

– убежден Лещенко.

О том, как Шульман продолжает "гонять" по международным судам Коломойского и Боголюбова – смотрите в видео.

Смотрите видеоблог Сергея Лещенко "Честная политика" за 26 мая 2020