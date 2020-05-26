Пастка за Коломойським закривається, – Лещенко про розслідування в США

Днями кілька американських медіа повідомили, що проти Коломойського в США ведеться розслідування на предмет відмивання грошей.

Зокрема, йдеться про відмивання шляхом купівлі олігархом готель на 484 номери в Клівленді з краєвидом за вікном на Великі американські озера, а також 21-поверхову офісну вежу. Про це у відеоблозі "Чесна політика" на 24 каналі розповів журналіст Сергій Лещенко.

Деталі США розслідують, як Коломойський відмивав виведені з "Приватбанку" гроші

Він нагадав, що американські ЗМІ писали про 2 варіанти ведення справи.

Сайт Bloomberg пише про те, що справу проти Коломойського веде ФБР у Клівленді.

Інше видання BuzzFeed уточнює, що матеріали виведення Коломойським грошей з України і придбання на них активів в США вивчає вже "гранд журі" в Клівленді.

Останнє – наголосив Лещенко – особливо тривожно для Коломойського, тому що саме "гранд журі" уповноважене виносити обвинувачення на своєму секретному засіданні на підставі переданих ФБР доказів, після чого видається ордер на арешт по всьому світу.

Що це означає? Те, що Коломойський перебуває у повній непоінформованості, що створює додаткову знервованість. На якій стадії розгляд справи Коломойського в палаті "гранд журі" не повідомляється і не буде відомо до затримання підозрюваного,

– підкреслив автор відеоблогу.

Лещенко додав, що почати кримінальну справу проти Коломойського американські правоохоронні органи вирішили після того, як один з колишніх партнерів олігарха Вадим Шульман почав співпрацювати з ФБР.

"Шульман звинуватив Коломойського в тому, що той розмив його частку в сталеплавильному заводі у США Warren Steel Holdings в штаті Огайо, довівши підприємство до банкрутства шляхом видачі кредитів від своїх же фірм", – пояснив журналіст.

Все схоже на те, що пастка за Ігорем Коломойським закривається,

– переконаний Лещенко.

Про те, як Шульман продовжує "ганяти" по міжнародних судах Коломойського та Боголюбова – дивіться у відео.

Дивіться відеоблог Сергія Лещенка "Чесна політика" за 26 травня 2020