Издание Associated Press взяло комментарий у Виталия Кличка. И среди прочего там говорилось, что Киев окружен и гражданских невозможно эвакуировать.

В то же время Мэр Купянска из ОПЗЖ сдал город российским оккупантам

По словам пресс-секретаря Кличко Оксаны Зиновьевой, городской голова действительно давал в воскресенье интервью Associated Press, но в нем он не говорил и не имел в виду, что столица окружена и людей невозможно эвакуировать из-за отрезанных путей.

"Он чуть-чуть не так там сказал. Некорректная история", – заверила Оксана Зиновьева.

По ее словам, информация об окружении Киева – "ложь и манипуляция".