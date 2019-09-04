Ложь чиновников и незаконное обогащение: в каких скандалах фигурирует "Укравтодор"

Дороги - боль украинцев, и одновременно – безграничное поле для пиара чиновников разного уровня. Пожалуй, все помнят абсурдные открытия дорог Петром Порошенко, когда накануне выборов он ездил по Украине и торжественно резал ленты на каких-то клочках по 5 – 10 километров.

И выглядел он при этом смешно. Но так же смешно выглядел и Владимир Зеленский, когда на дебатах обвинял того же Порошенко в отсутствии дорог в Украине.

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Ведь за качество дорог в Украине отвечает не президент, а "Укравтодор". Он занимается дорогами государственного и международного значения, а за локальные дороги отвечают местные органы власти, и в любом случае не президент.

"Укравтодор" сам ничего не делает. Он только распоряжается средствами налогоплательщиков и заказывает ремонт дорог. А делают все частные компании. Последние три года "Укравтодор" возглавляет Славомир Новак, бывший министр транспорта Польши.



Новак также сотрудничает с Европейским банком реконструкции и развития в качестве консультанта.

В госагентство автомобильных дорог Украины его пригласил украинский коллега Владимир Омелян. Похоже, что работа Новака ему нравится.

О скандале в Тернополе

К примеру разберем один знаменитый скандал с участием "Укравтодора" – историю с ремонтом дороги по 40 метров в Тернополе. Ведь через год после начала она получила логическое завершение.

Весной 2018 года в Тернопольской области начались очень странные закупки. Более 179 участков длиной по 40 метров – все подряды в целом на 26 миллионов гривен, получила одна и та же компания "БМ-Строй". Можно подумать, что это были разные участки, разбросанные по всей области, но нет, дорога была одна.

Ее раздробили на части стоимостью менее чем 200 тысяч гривен для того, чтобы избежать официального конкурса. Это решение взбесило начальника управления капитального строительства местной облгосадминистрации Виктора Кузяка.

Комментарий Виктора Кузяка относительно скандальной ситуации: смотрите видео

При чем тут "Укравтодор"? В конце 2019 года он передал все дороги местного значения на баланс областных администраций. Поэтому решение о ремонте тернопольских сорокаметровых участков принимала именно ОГА.

Но переходный период длился почти год. Поэтому соглашения на ремонт заключал Богдан Юлик, глава местной службы автомобильных дорог, подразделения "Укравтодора". Славомир Новак назвал это ошибкой.



Начальник САД в Тернопольской области Богдан Юлик

Скандальная ситуация – миллион долларов едва не потратили в обход конкурсных процедур. Но какие проблемы? Славомир Новак говорил, что это удалось остановить. Чиновник из облгосадминистрации заверил, что договор расторгнут. Но оказалось, что оба эти утверждения правдой не были.

Согласно списку платежей, которые получала компания "БМ-строй" за ремонт 40-метровых участков от САД Тернопольщины в течение 2018 года, все сделки успешно выполнены, а деньги заплачены. Общая сумма – не 26 миллионов, а меньше. Часть допороговых закупок действительно отменили, а остальные – завершили.

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Журналисты ЦРУ прислали запрос на интервью Славомиру Новаку и попросили его объяснить, что он имел в виду, когда говорил, что тернопольские закупки остановили. "Укравтодор" в комментарии отказал, зато прислал пространный официальный ответ, который запутал все еще хуже.



Ответ "Укравтодора" на запрос журналистов

То есть, "Укравтодор" заверил, что были попытки разорвать дороги в других областях, а бдительные "автодоровцы" смогли сорвать этот процесс. Но Новак ранее говорил именно о Тернополе.

Максим Нефедов руководил созданием системы "Прозорро". Сегодня он – глава украинской таможни, но на время описываемых событий был заместителем Министра экономики по вопросам государственных закупок.



Максим Нефедов

Именно команда Нефедова первой обратила внимание на скандальные участки.

Этот тендер, разделенный по 40 метров – это действительно такая уже наглость, доведенная до абсолюта. Мы довольно часто видим проблемы в так называемых допороговых тендерах,

– отметил он.

Абсурдные соглашения подписывал тогдашний председатель Тернопольской службы автодорог Богдан Юлик. Славомир Новак назвал его действия ошибкой и объявил выговор. Сегодня, когда деньги потрачены, а контракты реализованы, Юлик работает в центральном офисе "Укравтодора" в Киеве. То есть Новак объявил ему выговор и назначил своим заместителем.

О роскошной жизни чиновников "Укравтодора"

В пригороде Одессы в поселке Черноморское расположен коттеджный городок. Неподалеку от моря, огромные участки, элитное окружение и даже собственный пруд под окнами. Такой трехэтажный особняк там может стоить от 15 до 30 миллионов гривен. Точная цена зависит от комплектации дома.



Элитный коттеджный городок под Одессой "Ариадна"

Записан он на жену Виталия Батурина. Именно он возглавлял научно-технический центр "Дорожный контроль качества". То есть отвечал за качество всех ремонтных и строительных работ на дорогах Украины.



Виталий Батурин

Батурин свой дом будто и не скрывает, он и в декларации указан. Но чего там нет, так это информации о том, кто является владельцами этого коттеджного городка. Большинство земельных участков и вся общая территория жителей принадлежат одной дорожный компании "Софор".



Имение Виталика Батурина под Одессой

Это компания двух предпринимателей из Одессы – Юрия Шумахера и Евгения Коновалова. Они же – формальные владельцы компании "Ростдорстрой". Это название очень хорошо знает журналистка и общественный деятель из Одессы Екатерина Маденс. Ведь постоянно встречает ее в тендерной документации. Компания совсем не простая, ее связывают с мэром Одессы Геннадием Трухановым.

Конечно, самого Труханова напрямую нет у владельцах. Но, например, Юрий Шумахер был владельцем одной из Трухановых компаний. Они члены одной партии, имеют собственность в одном доме на одном этаже,

– отметила Маденс.

Центральный офис "Ростдорстроя" расположен в Одессе. Это – жилой комплекс "Арк-Палас". Его построила компания, директором которой была старшая дочь Труханова, Екатерина. Связи между Шумахером и Трухановым чрезвычайно тесные. Антикоррупционное бюро, когда проводило обыск в квартире одесского мэра в этом доме, обыскало и "Ростдорстрой".



Как Виталий Батурин прокомментировал наличие недвижимости в "Ариадне"

К слову, с 2016 года вся группа компаний, которых СМИ так или иначе связывают с группой "Рост", получила от государства Украина за дорожно-строительные работы не менее 26 миллиардов гривен, а это – более миллиарда долларов.

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Если раньше "Рост" был локальной одесской компанией, то с 2016 года он активно вышел на всеукраинский рынок и получает подряды по всей Украине. С 2016 года – именно с тех пор, как "Укравтодор" возглавил Славомир Новак, а дорожным контролем качества занялся Виталий Батурин.

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