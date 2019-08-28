Золотая лихорадка с российским следом: кто присвоил уникальные государственные рудники

У Украины есть собственное золото – в Мужиевском месторождении в Закарпатье. И хотя Государственная служба геологии и недр Украины не раскрывает количество запасов, по разным данным, в его залежах есть примерно 55 тонн вещества.

Рыночная стоимость одной тонны золота сегодня – примерно 50 миллионов долларов. То есть 55 тонн – это бешеные деньги. И сейчас его в Украине не добывают. И государство от этого много теряет.

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Более того, история Мужиевского рудника очень печальная. Во времена Януковича штольню, обогатительную фабрику, всю окружающую инфраструктуру и даже уже добытую золотую руду прибрали к рукам люди из окружения экс-министра внутренних дел Виталия Захарченко. И похоже, что даже сейчас министр-беглец через своих прихвостней очень хочет сохранить контроль над этим рудником.

Что известно о Мужиевском месторождении?

Маленькое село Мужиево мало бы стать золотоносной столицей Украины. Здешнее месторождение – уникальное. Оно единственное в Украине имеет утвержденные запасы золота. Государственную фабрику-рудник открыли в конце 90-х, а уже в 2008 году она разорилась. С тех пор Мужиевское золото "делили и пилили" в течение 15 лет.

Актив потенциально может принести миллиарды, за него бьются несколько бизнес-групп, но государственной собственности здесь осталось лишь 8%. Когда собственные источники сообщили, что государственная исполнительная служба собирается принудительно возвращать отвалы с рудой, журналисты ЦРУ отправились в Мужиево.



Территория Мужиевского месторождения

Госисполнителям охрана совсем не была рада. Прямо перед делегацией ворота фабрики закрылись. Вместе с представителями ГИС на место должна была прибыть и полиция, но почему-то на рудник она так и не доехала.

Дверь в рудник – опломбирована. А частная охрана бдит и не пускает никого даже близко к входу. Сразу возле шахты – здание, внешне похожее на ангар.



Частные охранники на территории месторождения – вооруженные

Фабрику построила такая себе фирма "Карпатская рудная компания". За этой "карпатской компанией" стоял министр МВД Виталий Захарченко, один из самых верных соратников Януковича.



Цитата из постановления Печерского райсуда по уголовному производству в отношении экс-министра

"Закарпатполиметаллы" были обычным ООО, однако принадлежали государственной компании. Поэтому и земля на руднике, и лицензия, и фабрика, и еще множество имущества – все здесь было государственное. Экс-министр Захарченко добился, чтобы его человека назначили арбитражным управляющим обанкротившихся "полиметаллов".

"20 марта 2013 года определением хозяйственного суда Закарпатской области ликвидатором ООО "Закарпатполиметаллы" назначен Алексей Громчаков, который, действуя по предварительному сговору с министром внутренних дел Виталием Захарченко завладел государственным имуществом", – указано в постановлении Печерского райсуда.

Это было нужно, чтобы за бесценок распродать обогатительную фабрику, здания и другое имущество,

– рассказал представитель комитета кредиторов "Закарпатполиметаллы" Дмитрий Зайцев.

"Карпатская рудная компания" была фирмой прихвостней министра Захарченко, именно она и забирала себе отвалы – дорогую руду с золотом.

Чем "прославился" Захарченко в период Майдана?

20 февраля 2014 года по прямому приказу Захарченко работники МВД начали применять огнестрельное оружие против мирных активистов Евромайдана в центре Киева. Это привело к массовой гибели протестующих. 21 февраля Верховная Рада проголосовала за отставку Захарченко с должности.



В ночь с 21 на 22 февраля Захарченко бежал из Украины в Беларусь. С 26 февраля 2014 года находится в розыске СБУ, а от правосудия скрывается в России. Захарченко также является частым гостем российских пропагандистских телепрограмм и акций.

Компания "Закарпатполиметлаллы", которую на то время на 98% контролировала Государственная акционерная компания "Украинские полиметаллы", фактически потеряла все. Но за пять лет судов смогла отбить эти отвалы – то есть, по сути, уже добытую породу, которую надо переделать на золото. А весной 2019 года комитет кредиторов обанкротившихся "Закарпатполиметаллов" единогласно выбрал британскую компанию Gofer Mining PLC новым инвестором предприятия.

Представитель компании "Закарпатполиметаллы" Михаил Желязо предположил: пока тянулись суды, а исполнительное решениние игнорировалось, на полную могла идти незаконная добыча государственного золота.

Визит государственной исполнительной службы не дал желаемых результатов. Никто из руководства от должника на золотом руднике так и не появился. Поэтому ГИС просто составила акт и уехала.

Будем принимать принудительные меры в отношении руководителя. Вызвать его через органы внутренних дел,

– прокомментировал Александр Гаринец, старший государственный исполнитель отдела принудительного исполнения решений.

Итак, имеем довольно типичную для Украины историю, когда две фирмы выясняют между собой, кто из них настоящий инвестор. С одной стороны компания, которая хочет выкупить все долги обанкротившейся "Закарпатполиметаллы" и перезапустить ее, с другой – "Карпатская рудная компания", которая сменила владельца. Им стал кипрский оффшор "Авеллана голд".

"Карпатская рудная" имеет лицензию на добычу и заявляет, что хочет очистить окружающую территорию от загрязнений, переработав отвалы. И ничего из этого еще не сделала. По факту никакой добычи еще нет.



Как Захарченко причастен к истории с Мужиевским рудником

И пока два года мужиевские отвалы с золотой рудой никак не могли вернуть по решению суда, местная власть совершила еще одну неожиданность. Земельный участок на котором хранятся отвалы, отдали в аренду ЧАО "Карпатская рудная компания" – как раз той самой фирме, с которой сейчас ведет тяжбу "Закарпатполиметаллы".

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