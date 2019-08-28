Золота лихоманка з російським слідом: хто привласнив унікальні державні копальні

В України є власне золото – у Мужіївському родовищі на Закарпатті. І хоч Державна служба геології та надр України не розкриває кількість запасів, за різними даними, у його покладах є приблизно 55 тонн речовини.

Ринкова вартість однієї тони золота сьогодні – приблизно 50 мільйонів доларів. Тобто 55 тонн – це шалені гроші. Та зараз його в Україні не видобувають. І держава від цього багато втрачає.

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Ба більше, історія Мужіївського рудника дуже сумна. За часів Януковича штольню, збагачувальну фабрику, всю навколишню інфраструктуру та навіть вже видобуту золоту руду прибрали до рук люди з оточення екс-міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка. І схоже, що навіть зараз міністр-втікач через своїх посіпак дуже хоче зберегти контроль над цим рудником.

Що відомо про Мужіївське родовище? Маленьке село Мужієво мало би стати золотоносною столицею України. Тутешнє родовище – унікальне. Воно єдине в Україні має затверджені запаси золота. Державну фабрику-рудник відкрили наприкінці 90-х, а вже у 2008 році вона розорилася. Відтоді мужіївське золото "ділили й пиляли" впродовж 15 років.

Актив потенційно може принести мільярди, за нього б'ються кілька бізнес-груп, але державної власності тут лишилося лише 8%. Коли власні джерела повідомили, що державна виконавча служба збирається примусово повертати відвали з рудою, журналісти ЦРУ вирушили у Мужієво.



Територія Мужіївського родовища

Держвиконавцям охорона зовсім не була рада. Прямо перед делегацією ворота фабрики зачинилися. Разом з представниками ДВС на місце мала прибути й поліція, але чомусь на рудник вона так і не доїхала.

Двері у рудник – опломбовано. А приватна охорона пильнує та не пускає нікого навіть близько до входу. Одразу біля шахти – будівля, зовні схожа на ангар.



Приватні охоронці на території родовища – озброєні

Фабрику побудувала така собі фірма "Карпатська рудна компанія". За цією "карпатською компанією" стояв міністр МВС Віталій Захарченко, один з найвірніших соратників Януковича.



Цитата з ухвали Печерського райсуду по кримінальному провадженню щодо екс-міністра

"Закарпатполіметали" були звичайною ТОВкою, проте належали державній компанії. Тож і земля на руднику, і ліцензія, і фабрика, і ще безліч майна – все тут було державне. Екс-міністр Захарченко домігся, щоб його людину призначили арбітражним керуючим збанкрутілих "поліметалів".

"20 березня 2013 року ухвалою господарського суду Закарпатської області ліквідатором ТОВ "Закарпатполіметали" призначено Олексія Громчакова, який, діючи за попередньою змовою із міністром внутрішніх справ Віталієм Захарченком заволоділи державним майном", – зазначено в ухвалі Печерського райсуду.

Це було потрібно, аби за безцінь розпродати збагачувальну фабрику, будівлі та інше майно,

– розповів представник комітету кредиторів "Закарпатполіметалів" Дмитро Зайцев.

"Карпатська рудна компанія" була фірмою посіпак міністра Захарченка, саме вона і забирала собі відвали – надкоштовну руду з золотом.

Чим "прославився" Захарченко у період Майдану?20 лютого 2014 року за безпосереднім наказом Захарченка працівники МВС почали застосовувати вогнепальну зброю проти мирних активістів Євромайдану в центрі Києва. Це призвело до масової загибелі протестувальників. 21 лютого Верховна Рада проголосувала за відставку Захарченка з посади.



У ніч з 21 на 22 лютого Захарченко втік з України до Білорусі. З 26 лютого 2014 року перебуває в розшуку СБУ, а від правосуддя переховується в Росії. Захарченко також є частим гостем російських пропагандистських телепрограм та акцій.

Компанія "Закарпатполіметлали", яку на той час на 98% контролювала Державна акціонерна компанія "Українські поліметали", фактично втратила все. Але за п'ять років судів спромоглася відбити оті відвали – тобто, по суті, вже видобуту породу, яку треба переробити на золото. А навесні 2019 року комітет кредиторів збанкрутілих "Закарпатполіметалів" одноголосно обрав британську компанію Gofer Mining PLC новим інвестором підприємства.

Представник компанії "Закарпатполіметали" Михайло Желязо припустив: поки тягнулися суди, а виконавчий припис ігнорувався, на повну міг йти незаконний видобуток державного золота.

Візиту державної виконавчої служби не дав бажаних результатів. Ніхто з керівництва від боржника на золотий рудник так не з'явився. Тож ДВС просто склала акт та поїхала.

Будемо вживати примусових заходів щодо керівника. Викликати його через органи внутрішніх справ,

– прокоментував Олександр Гаринець, старший державний виконавець відділу примусового виконання рішень.

Отже, маємо досить типову для України історію, коли дві фірми з'ясовують між собою, хто з них справжній інвестор. З одного боку компанія, яка хоче викупити всі борги збанкрутілої "Закарпатполіметали" та перезапустити її, з іншого – "Карпатська рудна компанія", яка змінила власника. Ним став кіпрський офшор "Авеллана голд".

"Карпатська рудна" має ліцензію на видобуток та заявляє, що хочуть очистити навколишню територію від забруднень, переробивши відвали. Та нічого з цього ще не зробили. По факту ніякого видобутку ще нема.



Як Захарченко причетний до історії з Мужіївським рудником

І поки два роки мужіївські відвали з золотою рудою ніяк не могли повернути за рішенням суду, місцева влада утнула ще одну несподіванку. Земельну ділянку на якій зберігаються відвали, віддали в оренду ПАТ "Карпатська рудна компанія" – якраз тій самій фірмі, з якою нині веде тяганину "Закарпатполіметали".

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