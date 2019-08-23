Хто і за скільки розпродує державні кораблі: резонансне розслідування

Українське Дунайське пароплавство – гордість держави. В штаті підприємства налічується близько 1600 осіб. Обороти його річні наближаються до трохи менше мільярда гривень. Однак корупційні пристрасті не оминули й таке потужне підприємство.

Чим відоме Українське Дунайське пароплавство

Українське Дунайське пароплавство – справді унікальне підприємство, навіть далеко за межами України. Майже чотири сотні суден перевозять понад 2,5 мільйони тонн вантажів і курсують від українського гирла Дунаю до Румунії, Угорщини, Австрії, Німеччини, Сербії, а здатність доставки вантажів взагалі охоплює весь басейн Середземного моря.

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Здавалося б, таким бізнес-перспективам може позаздрити будь-хто, якби не одна маленька проблема: підприємство і досі на сто відсотків державне. А відтак і проблеми у нього зовсім не маленькі.

Здійснюючи перевезень більше, ніж на мільярд гривень на рік, Дунайському пароплавству не вистачає грошей на зарплати, ремонти, модернізацію, а самі кораблі віднедавна активно почали розпродавати. І на один із таких аукціонів звернули увагу правоохоронці.

Корупційні схеми

У грудні 2018 року генеральний прокурор Юрій Луценко звітував про успіхи в боротьбі з корупцією. Тоді на хабарі у 260 тисяч доларів, або майже 7 мільйонів гривень, попався радник гендиректора Українського Дунайського пароплавства.



Радник гендиректора Українського Дунайського пароплавства попався на хабарі



Хабар розміром майже 7 мільйонів гривень

За що могли пропонувати такий астрономічний хабар?

Продавати "Савицького" – це необхідність. Чому? Це старе-старе судно, яке економічно нерентабельне,

– пояснив журналіст видання "Петро і Мазепа" Дмитро Подтуркін.

Не треба бути експертом, щоб зрозуміти – старі та іржаві судна справді краще продати навіть на металобрухт, аніж витрачатися на беззмістовні ремонти та утримання. Невеличкий спойлер – коли підприємство державне, то з оцінкою майна можна погратися, а на різниці трохи заробити. Так сталося із продажем ветерана Дунайського пароплавства, судном "Микола Савицький".



Судно "Микола Савицький"

"Всі судна цього класу вже були продані, це останнє судно і воно мало вже бути продано ще у 2014-2015 році. Але тоді його продавали за понад 300 тисяч доларів. А зараз його продали за 122 тисячі доларів. Цікаво, що таке сталося з 2015 року, що ціна на судно так впала?", – сказав Подтуркін.

Тоді генеральний прокурор у Facebook повідомив: "Після отримання частини грошових коштів у розмірі 100 тисяч доларів хапуг було затримано на "гарячому". У коментарях Луценку написали: "Ви впевнені, що цих хапуг запроторять у в'язницю, а не відпустять за пару тисяч гривень?". На що він відповів: "2637 вироків проти корупціонерів за мою каденцію".

Журналісти знайшли судове рішення, яке датоване кінцем червня 2019 року. Через півроку розслідування справу просто повернули прокурору через явні недоліки. А у березні 2019 року, через три місяці після гучного арешту і скандалу, відбувся аукціон із продажу самого "Миколи Савицького".

Тобто, попри затримку на хабарі та особистий піар генерального прокурора, судно продали за ту саму ціну і тому ж покупцеві, як і планували. Ба більше, прокурори не лише саме судно не арештували, а самих хабарників проґавили. Домашнім арештом на два місяці відбувся лише один з трьох учасників історії з хабарем.

Що сталось з головним фігурантом скандалу

"Через декілька тижнів потужного розпіареного арешту – радник вже був на робочому місці", – пригадав журналіст видання "Петро і Мазепа".

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Йдеться про радника Марка Кривопальцева. Вже через два тижні, як його схопили на хабарі, він сидів у першому ряду на новорічному святі працівників пароплавства. Ба більше, поки скандальний радник розважався, керівництво підприємства взялося розправлятися з тими, хто насправді намагався завадити реалізації оборудки.



Марко Кривопальцев

Що чекало на тих, хто намагався завадити оборудці з продажем судна "Микола Савицький" – дивіться у програмі.