Кто и за сколько продает государственные корабли: резонансное расследование

Украинское Дунайское пароходство – гордость государства. В штате предприятия насчитывается около 1600 человек. Обороты его годовые приближаются к немного меньше миллиарда гривен. Однако коррупционные страсти не обошли и такое мощное предприятие.

Чем известное Украинское Дунайское пароходство

Украинское Дунайское пароходство – действительно уникальное предприятие, даже далеко за пределами Украины. Почти четыре сотни судов перевозят более 2,5 миллиона тонн грузов и курсируют от украинского устья Дуная до Румынии, Венгрии, Австрии, Германии, Сербии, а способность доставки грузов вообще охватывает весь бассейн Средиземного моря.

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Казалось бы, таким бизнес-перспективам может позавидовать любой, если бы не одна маленькая проблема: предприятие до сих пор полностью государственное. А поэтому и проблемы у него совсем не маленькие.

Осуществляя перевозок более чем на миллиард гривен в год, Дунайскому пароходству не хватает денег на зарплаты, ремонты, модернизацию, а сами корабли с недавних пор активно начали распродавать. И на один из таких аукционов обратили внимание правоохранители.

Коррупционные схемы

В декабре 2018 года генеральный прокурор страны Юрий Луценко отчитывался об успехах в борьбе с коррупцией. Тогда на взятке в 260 тысяч долларов, или почти 7 миллионов гривен, попался советник гендиректора Украинского Дунайского пароходства.



Советник гендиректора Украинского Дунайского пароходства попался на взятке



В зятка в размере почти 7 миллионов гривен

За что могли предлагать такую астрономическую взятку?

Продавать "Савицкого" – это необходимость. Почему? Это старое-старое судно, которое экономически нерентабельно,

– пояснил журналист издания "Петр и Мазепа" Дмитрий Подтуркин.

Не надо быть экспертом, чтобы понять – старые и ржавые суда действительно лучше продать даже на металлолом, чем тратиться на бессмысленные ремонты и содержание. Небольшой спойлер – когда предприятие государственное, то с оценкой имущества можно поиграть, а на разнице немного заработать. Так произошло с продажей ветерана Дунайского пароходства, судном "Николай Савицкий".



Судно "Николай Савицкий"

"Все суда этого класса уже были проданы, это последнее судно и оно должно уже было быть продано еще в 2014-2015 году. Но тогда его продавали за более 300 тысяч долларов. А сейчас его продали за 122 тысячи долларов. Интересно, что произошло с 2015 года, что это цена на судно так упала?", – сказал Подтуркин.

Тогда генеральный прокурор в Facebook сообщил: "После получения части денежных средств в размере 100 тысяч долларов хапуг был задержан на "горячем". В комментариях Луценко написали: "Вы уверены, что этих хапуг отправят в тюрьму, а не отпустят за пару тысяч гривен?". На что он ответил: "2637 приговоров против коррупционеров за мою каденцию".

Журналисты нашли судебное решение, которое датировано концом июня 2019 года. Через полгода расследования дело просто вернули прокурору из-за явных недостатков. А в марте 2019 года, через три месяца после громкого ареста и скандала, состоялся аукцион по продаже самого "Николая Савицкого".

То есть, несмотря на задержку на взятке и личный пиар генерального прокурора, судно продали за ту же цену и тому же покупателю, как и планировали. Более того, прокуроры не только само судно не арестовали, а самих взяточников упустили. Домашним арестом на два месяца отделался лишь один из трех участников истории со взяткой.

Что произошло с главным фигурантом скандала

"Через несколько недель мощного распиаренного ареста – советник уже был на рабочем месте", – вспомнил журналист издания "Петр и Мазепа".

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Речь идет про советника Марка Кривопальцева. Уже через две недели после того, как его схватили на взятке, он сидел в первом ряду на новогоднем празднике работников пароходства. Более того, пока скандальный советник развлекался, руководство предприятия взялось расправляться с теми, кто действительно пытался помешать реализации сделки.



Марк Кривопальцев

Что ожидало тех, кто пытался помешать сделке с продажей судна "Николай Савицкий" – смотрите в программе.